हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: यमुनोत्री धाम यात्रा के पहले दिन हादसा, ऑक्सीजन की कमी से गई नासिक श्रद्धालु की मौत

उत्तराखंड: यमुनोत्री धाम यात्रा के पहले दिन हादसा, ऑक्सीजन की कमी से गई नासिक श्रद्धालु की मौत

Uttarakhand News In Hindi: यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होते ही नासिक से आए एक 65 साल के यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. मृतक को सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी.

By : दानिश खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 20 Apr 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में पवित्र यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होते ही एक दुखद घटना सामने आई है. यात्रा के पहले ही दिन महाराष्ट्र के नासिक से आए एक तीर्थयात्री की पैदल मार्ग पर चढ़ाई के दौरान मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक को सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उसकी जान चली गई.

ऑक्सीजन की कमी के कारण 65 साल के यात्री अचेत

जानकारी के मुताबिक, करीब 65 साल के यह यात्री यमुनोत्री धाम की ओर पैदल चढ़ाई कर रहा था. इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह रास्ते में ही अचेत होकर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद एक नेपाली मूल के मजदूर ने मानवता दिखाते हुए उसे तुरंत जानकीचट्टी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकीचट्टी अस्पताल के डॉ. हरदेव सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सांस संबंधी बीमारी से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और शारीरिक थकान के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं, खासकर बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों में जोखिम अधिक रहता है.

'चंद पैसों और वजीफे के लालच में मुखबिरी...', महिला आरक्षण के बाद BJP पर अखिलेश यादव का हमला

यात्रा पर निकलने से पहले स्वास्थ्य जांच कराने की अपील

वहीं, पुलिस प्रशासन ने बताया कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. एसआई राजेश कुमार के अनुसार, मृतक के साथ आए अन्य साथी यमुनोत्री धाम की ओर आगे बढ़ गए हैं. उनके वापस लौटने के बाद ही मृतक की शिनाख्त संभव हो सकेगी.

घटना के बाद प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें. साथ ही, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. यात्रा के पहले ही दिन हुई इस घटना ने श्रद्धालुओं और प्रशासन दोनों को सतर्क कर दिया है.

सहारनपुर: शेखुलहिंद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग पर विवाद, मौलाना इसहाक गोरा सपा नेता से नाराज

Published at : 20 Apr 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Char Dham Yatra UTTARAKHAND NEWS Yamunotri Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: यमुनोत्री धाम यात्रा के पहले दिन हादसा, ऑक्सीजन की कमी से गई नासिक श्रद्धालु की मौत
यमुनोत्री धाम यात्रा के पहले दिन हादसा, ऑक्सीजन की कमी से गई नासिक श्रद्धालु की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अखिलेश यादव की बदली रणनीति पर BJP की भी नजर! पार्टी चीफ नितिन नवीन ने किया बड़ा खुलासा
यूपी में अखिलेश यादव की बदली रणनीति पर BJP की भी नजर! पार्टी चीफ नितिन नवीन ने किया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने पर इलाके में तनाव, विधायक ने की एनकाउंटर की मांग
गाजियाबाद: भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने पर इलाके में तनाव, विधायक ने की एनकाउंटर की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे का क्या होगा फॉर्मूला? अखिलेश यादव ने कर दिया खुलासा
UP चुनाव 2027 में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे का क्या होगा फॉर्मूला? अखिलेश यादव ने कर दिया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXCLUSIVE: 'आजकल अखिलेश यादव ने टोपी पहनना...', BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने ये क्या कहा, ममता बनर्जी पर भी किया वार
EXCLUSIVE: 'आजकल अखिलेश यादव ने टोपी पहनना...', BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने ये क्या कहा, ममता बनर्जी पर भी किया वार
दिल्ली NCR
जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा आबकारी नीति मामले से खुद को अलग करेंगी या नहीं? 4.30 बजे आएगा फैसला
जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा आबकारी नीति मामले से खुद को अलग करेंगी या नहीं? 4.30 बजे आएगा फैसला
विश्व
Iran-US War: 'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
बॉलीवुड
KL Rahul ने प्राइवेट तरीके से किया बर्थडे सेलिब्रेट, वाइफ अथिया शेट्टी संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग, बोले-'हर चीज के लिए ग्रेटफुल हूं'
KL Rahul ने प्राइवेट तरीके से किया बर्थडे सेलिब्रेट, वाइफ अथिया शेट्टी संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग
आईपीएल 2026
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
विश्व
Ajit Doval Visit Saudi: सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
रिलेशनशिप
Relationship Tips: झगड़े में पार्टनर से न कहें ये 4 बातें, हमेशा के लिए टूट सकता है आपका रिश्ता
झगड़े में पार्टनर से न कहें ये 4 बातें, हमेशा के लिए टूट सकता है आपका रिश्ता
ऑटो
Bike Care Tips: क्या पंक्चर के बाद बाइक चलाना सेफ है, जानिए कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं?
क्या पंक्चर के बाद बाइक चलाना सेफ है, जानिए कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget