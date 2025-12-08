उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश और बर्फबारी के आसार, कई जगह माइनस में तापमान

हिमालयी राज्य उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है. पर्वतीय से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बारिश और हल्की से मध्यम बर्फबारी की पूरी संभावना है. इसी के साथ कुछ स्थानों पर तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे जाने के संकेत मिले हैं. उच्च हिमालयी इलाकों में पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक बदरीनाथ धाम में न्यूनतम तापमान लगभग 0°C रहने का अनुमान है, जबकि केदारनाथ में पारा –12°C तक गिर सकता है. वहीं 3,200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी होने के आसार हैं, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है. डॉ. सीएस तोमर मौसम निदेशक ने बताया कि जहां पहाड़ी जिलों में बादल छाए रहेंगे, वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क लेकिन ठंडा रहेगा.

मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में सुबह और शाम शीतलहर चलेगी. हल्की धूप की उम्मीद है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण लोगों को राहत नहीं मिलेगी. रात और सुबह के समय पाला पड़ने से सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है. धुंध और कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मैदानी इलाकों में वायु गुणवत्ता भी खराब रह सकती है, जिससे सांस संबंधी मरीजों को सतर्क रहने की आवश्यकता है.

पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इससे स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और पर्वत यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. मौसम विभाग ने यात्रियों को भारी गर्म कपड़े, थर्मल, दस्ताने और टोपी साथ रखने तथा मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है. राज्य में अगले दो से तीन दिनों तक ठंड का यह दौर जारी रहने की संभावना है. पर्वतीय मार्गों पर फिसलन और संभावित बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.