उत्तराखंड में मौसम सुहाना, पहाड़ से मैदान तक ओले और आंधी, दो दिन तक ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ली है, सोमवार तक जहां मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी था. वहीं मंगलवार की सुबह से ही पहाड़ और मैदान दोनों जगह बादलों ने डेरा जमा लिया. पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि और अंधड़ ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया, जबकि मैदानी हिस्सों में हल्की बौछारों ने उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दिलाई.

देहरादून समेत आसपास के इलाकों में मंगलवार को सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा रहा. कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई तो कहीं तेज हवा के साथ बौछारें पड़ीं. चारधाम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई. कुमाऊं के कई हिस्सों में आंधी के साथ ओलावृष्टि ने नुकसान पहुंचाया. जोरदार गरज और बिजली की कड़क के बीच चले अंधड़ ने खेतों और बागानों को काफी नुकसान पहुंचाया. मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले कई दिनों से झुलस रहे लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं थी.

मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार के लिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. 4400 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है. देहरादून और नैनीताल सहित इन पांच पर्वतीय जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. चेतावनी में तेज गर्जन, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की बात कही गई है. बाकी पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट है, जहां गर्जन, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश के दौर आ सकते हैं. हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.

विभिन्न शहरों का तापमान

शहर अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)

देहरादून 34.7 21.8

ऊधम सिंह नगर 36.4 22.0

मुक्तेश्वर 28.1 13.9

नई टिहरी 25.6 15.2

क्या रखें सावधानी?

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को गर्म कपड़े साथ रखने चाहिए और रास्ते में मौसम की जानकारी लेते रहना चाहिए. खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े रहने से बचें, खासकर जब आकाशीय बिजली की चेतावनी हो. अगले दो दिन मौसम का यही तेवर बना रहने का अनुमान है और तापमान में और गिरावट आ सकती है.

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