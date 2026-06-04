यूपी: TGT परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश नाकाम, लखनऊ में 4 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में टीजीटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है,आज परीक्षा के दूसरे दिन लखनऊ में बायोमैट्रिक सत्यापन के दौरान चार फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए. ये सभी असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने आए थे. इस कार्रवाई से कई सेंटरों पर अफरा-तफरी भी फैल गयी. प्रशासन के मुताबिक परीक्षा पूरी तरह से शांति पूर्वक चल रही है. परीक्षा की शुचिता से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

पुलिस के मुताबिक, एक परीक्षार्थी चारबाग व तीन अन्य जगहों से पकडे गए हैं.इनमें आर्यनगर, बादशाहनगर, और अमीनाबाद परीक्षा केंद्र शामिल हैं. फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, और आधार डिटेल मिस मैच मिली, जिसके बाद हिरासर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. ये किसी बड़े नेटवर्क का काम माना जा रहा है.

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अलग-अलह जनपदों से आए थे परीक्षा देने

पुलिस गिरफ्त में फर्जी अभ्यर्थी अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं जो जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज और अंबेडकर नगर के हैं. अब तक की पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि ये सभी असली उम्मीदवार की जगह परीक्षा देने आए थे. इनके साथ और लोगों के शामिल होने की पूरी संभावना देख इनसे पूछताछ अभी जारी है.

कई थानों में दर्ज हुए मुकदमे

सभी पकडे गए फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ हुसैनगंज थाने, महानगर थाने, नाका हिंडोला थाने और अमीनाबाद थाने में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है. लखनऊ पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. ये सभी किसी बड़े नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं. क्यूंकि बुधवार को भी अलग-अलग जिलों में टीजीटी परीक्षा थी और कई लोग पकडे गए थे.

बायोममैट्रिक जांच व फिंगरप्रिंट से भले ही ये फर्जी अभ्यर्थी पकडे गए हों, लेकिन इस घटना से नकल माफियाओ और इस तरह से परीक्षा में सेंध लगाने वालों के हौसले का पता चलता है. इससे पहले भी कई परीक्षाओं में सॉल्वर पकडे जा चुके हैं उसके बावजूद यह सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा.

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