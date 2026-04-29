हरिद्वार जिला योजना समिति की बैठक में हंगामा, धामी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

हरिद्वार में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक उस समय भारी हंगामे में बदल गई, जब बैठक की शुरुआत होते ही विपक्षी दलों के विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सभागार में पहुंचते ही कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने बैठक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए टेबल पर रखी बुकलेट्स को हवा में उछाल दिया और नारेबाजी शुरू कर दी.

इस बैठक स्थल पर धामी सरकार के खिलाफ नारे गूंजने लगे, जिससे माहौल पूरी तरह गरमा गया. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कुछ समय के लिए बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई और प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्था संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. विरोध का नेतृत्व कर रही कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, रवि बहादुर और बसपा विधायक शहजाद अली समेत कई जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जिला योजना समिति की बैठक जनहित के बजाय ठेकेदारों के हितों को ध्यान में रखकर आयोजित की जा रही है. उनका कहना था कि विकास योजनाओं में न तो पारदर्शिता है और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को महत्व दिया जा रहा है.

विपक्षी विधायकों ने यह भी आरोप लगाया कि योजनाओं के चयन और बजट आवंटन में मनमानी की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय जरूरतों की अनदेखी हो रही है. बसपा विधायकों ने भी कांग्रेस के आरोपों का समर्थन करते हुए बैठक की प्रक्रिया को पूरी तरह गलत बताया और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया. हंगामे के बीच कुछ समय के लिए बैठक को नियंत्रित करने में अधिकारियों को कठिनाई हुई, लेकिन बाद में स्थिति को आंशिक रूप से सामान्य किया गया. इसके बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा और उन्होंने बैठक का बहिष्कार करते हुए जिला कलेक्टर परिसर में धरना शुरू कर दिया.

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दूसरी ओर, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक को जारी रखा गया, जिसमें भाजपा के विधायक और जिला पंचायत सदस्य शामिल रहे. सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि सभी विकास कार्य निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के तहत किए जा रहे हैं और विपक्ष के आरोप निराधार हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने जिला योजना समिति की कार्यशैली और पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के टकराव न केवल विकास कार्यों को प्रभावित करते हैं, बल्कि जनता के बीच भी गलत संदेश पहुंचाते हैं. अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन आरोपों पर क्या रुख अपनाती है और क्या भविष्य में ऐसी बैठकों को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं.

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