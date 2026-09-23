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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. मौसम विभाग ने 24 से 28 सितंबर तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. उधर केदारनाथ में तापमान माइनस तीन तक पहुंच गया है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. विभाग के अनुसार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिलेगी. 

मौसम के बदले मिजाज को लेकर सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए है.अगले कई दिन और अभी मौसम खराब रहने का अनुमान है.

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अगले कुछ दिनों में जम कर बरसेंगे बादल 

कल यानी 24 सितंबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. वहीं 25 सितंबर को स्थिति और गंभीर हो सकती है बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में तेज बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. 

26 सितंबर को बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश का यह सिलसिला 27 और 28 सितंबर तक जारी रह रहेगा जिससे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और नदी नालों के उफान पर आने का खतरा बढ़ सकता है.

केदारनाथ में गिरा पारा, ठंड ने दी दस्तक

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी का असर दिखने लगा है, केदारनाथ धाम में आज सुबह तापमान माइनस 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में ठंड की शुरुआती दस्तक का संकेत है दे रहा है. पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है. 

राजधानी देहरादून में आज आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है. दोपहर बाद कुछ स्थानों पर गरज वाले बादल बन सकते हैं. शहर का अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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