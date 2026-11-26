लखनऊ में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शक्ति प्रदर्शन किया. दोनों नेताओं ने यूपी चुनाव 2027 के गठबंधन किया है और इसे सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का नाम दिया है. रैली को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अब्दुल क्या करेगा जानना चाहते हो? अब्दुल चंद्रशेखर आजाद के बगल में बैठेगा. डिप्टी सीएम बनेगा. दरी नहीं बिछाएगा. अति पिछड़ा समाज से भी एक डिप्टी सीएम होगा.

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "आपकी सरकार आई तो आपने ने महापुरुषों के नाम से रखे नाम बदल दिए. खुद को हितैशी कहते हो, हम पर आरोप लगाते हो. बीजेपी से जुड़े धन्नासेठों को आप राज्यसभा भेजते हो. हमारे वोट लिए और राज्यसभा धन्ना सेठों को भेजते हो. आपसे लड़ाई नहीं है, बीजेपी से है. सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के साथ आ जाओ. हमारा दिल बड़ा है. पता लग जाएगा कि कौन गठबंधन चाहता है और कौन नहीं?"

असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या बोले चंद्रशेखर आजाद?

वहीं उन्होंने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा, "कई लोग जो ओवैसी साहब का विरोध करते हैं, कई बार संसद में उनसे ट्यूशन लेते दिखते हैं." बता दें कि यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.

चंद्रशेखर आजाद ने कहा, "भारत के दलितों, मुसलमानों, सिखों, जैनों, महिलाओं और किसाानों को समानता का अधिकार मिला है, उस संविधान दिवस पर हम इकट्ठा हैं. देश के संविधान के खिलाफ किसी भी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे. बहुजन समाज में महापुरुषों को उन्होंने नमन किया. लखनऊ लाखन पासी की धरती है."

अपने संबोधन में क्या बोले चंद्रशेखर आजाद?

चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा, "संविधान से पहले कहा जाता था कि रानी का बेटा राजा बनेगा. हमें पता नहीं कि राजा कैसा होता है, आपका पहरेदार सच्चा है. आपकी खिदमत में है. इतिहास गवाह है कि अगर किसी पर जुल्म हुआ तो भीम आर्मी ने उनका साथ देने का काम किया."

भीम आर्मी चीफ ने आगे बताया, "बाबा साहब और कांशीराम ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, शासन चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, तो परेशानी होगी. कई राजनीतिक दलों ने कहा कि आपके अच्छे दिन आएंगे. हमारा 90 प्रतिशत समाज हाशिए पर है. सस्ता राशन वही लोग लेते हैं, जिनकी हालत अच्छी है."

नगीना सांसद ने आगे कहा, "दो रास्ते हैं आपके पास. एक तो किस्मत के भरोसे बैठ जाओ और अच्छे दिन का इंतजार करो. या मुट्ठी बन जाओ, हाथ फैलाना बंद करो. बाबा साहब की बात को याद करो."

योगी सरकार पर चंद्रशेखर आजाद का निशाना

यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "सरकार ने हाथरस के पीड़ित परिवार से वादा किया लेकिन आज भी वो परिवार असुरक्षा की भावना से जीता है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं के वोट काट दिए, ये नहीं बताया कि SC-ST के कितने वोट काटे. एनकाउंटर के नाम पर सबसे ज्यादा मुस्लिम, दलित और पिछड़ों को गोली मारी."

उन्होंने आगे भरोसा दिलाते हुए कहा, "हमारी सरकार में कोई गलत एनकाउंटर नहीं होगा, लेकिन कोई अपराधी बचेगा भी नहीं. प्रदेश सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है. दस साल में ये 24वें नंबर से 14वें नंबर पर नहीं आ पाए. इन्होंने यूपी का ये विकास किया है?"

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