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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP की 10 राज्यसभा सीटों में सपा-BJP के खाते में आएंगी कितनी सीटें? फिर इस बार टूटेंगे MLA!

UP की 10 राज्यसभा सीटों में सपा-BJP के खाते में आएंगी कितनी सीटें? फिर इस बार टूटेंगे MLA!

उत्तर प्रदेश में इस वर्ष नवंबर में राज्यसभा की 10 सीटें खाली होंगी. इनके लिए चुनावों का ऐलान हो गया है. इस चुनाव ने एक बार फिर साल 2024 के चुनावों के घटनाक्रम लोगों के जहन में ला दिए हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 22 Sep 2026 11:51 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है. विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के आधार पर 8 सीटें बीजेपी और 2 सीट सपा को जा सकती है. हालांकि यह तभी होगा जब दोनों ही दलों की ओर से उतने ही प्रत्याशी उतारे जाएं, जितनी सीटों के लिए उनके पास संख्याबल हैं. 

अगर कोई भी पार्टी अपने पास मौजूद वोट से ज्यादा प्रत्याशी उतारती है तो निश्चित तौर पर विधायकों के टूटने और सीटों के हार जीत की संख्या का अंतर बढ़ सकता है. जो 10 सीटें खाली हो रहीं हैं उसमें 1 सपा, 1 बसपा और 8 बीजेपी के पास हैं. इस चुनाव के बाद बसपा राज्यसभा में भी 0 हो जाएगी. 

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विधानसभा में पार्टीवार संख्याबल की बात करें तो 257 विधायक बीजेपी, सपा 101, अपना दल सोनेलाल 13, राष्ट्रीय लोकदल 9, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 6, निषाद पार्टी 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 और असंबद्ध विधायकों की संख्या 3 है. असंबद्ध विधायकों में मनोज पांडेय, राकेश सिंह और अभय सिंह शामिल हैं.

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राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में केवल विधानससभा के विधायक ही मतदान करते हैं. ऐसे में मौजूदा संख्या बल के आधार पर 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट सपा जीत सकती है. वहीं 1 सीट पर लड़ाई के आसार हैं.

क्या है बीजेपी खेमे का सियासी गणित?

यूपी विधानसभा में फिलहाल कुल 398 विधायक हैं और 10 सीटों पर चुनाव है. जीत के लिए आवश्यक कोटा लगभग 37 विधायक वोट है. बीजेपी खेमे के पास कुल 295 विधायक हैं. 7 सीटों के लिए 7 × 37 = 259 वोट की जरूरत होगी. 259 वोट इस्तेमाल करने के बाद बीजेपी खेमे के पास 295 - 259 यानी कुल 36 वोट बचेंगे. 8वीं सीट के लिए 37 वोट चाहिए, यानी बीजेपी खेमे के पास अपने दम पर 8वीं सीट निकालने के लिए 1 वोट की कमी रह जाएगी.

ऐसे में इस बात की संभावना है कि कुछ विधायक फिर इस बार टूटें. अब वह किस दल से टूटेंग यह वक्त और चुनाव के समीकरण तय करेंगे.

सपा के पास बहुत वोट बचेंगे!

सपा की बात करें तो कांग्रेस के 2 विधायकों को मिलाकर अलायंस के पास कुल 103 विधायक हैं. 2 सीटों पर उनकी जीत तय है. 2 सीटों के लिए 2 × 37 = 74 वोट की जरूरत होगी. 74 वोट इस्तेमाल करने के बाद सपा खेमे के पास 103 - 74 = 29 वोट बचेंगे.

हालांकि यहां एक और पेच है. साल 2024 के राज्यसभा चुनाव में सपा से कुल 8 विधायकों ने बागी रुख अख्तियार किया था. इसमें से 1 बीजेपी, और3 असंबद्ध है. 2024 के चार बागियों को भी 101 विधायकों में से घटा दें तो सपा के पास 97 विधायक बचते हैं. कांग्रेस और सपा की कुल संख्या इस लिहाज से 99 रहेगी. 

2 सीटों के लिए अभी भी सपा अलायंस के पास पर्याप्त संख्याबल है लेकिन यह तभी तक है जब तक कि 10 सीटों के लिए 10 ही प्रत्याशी हों. अगर 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी हुए तो निश्चित तौर पर किसी न किसी ओर से विधायकों के टूटने की खबरें आ सकतीं हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 22 Sep 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Samajwadi Party BJP Up News Up Politics UP Rajya Sabha Election Rajya Sabha Elections 2026
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