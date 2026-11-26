समाजवादी पार्टी ने आज (26 नवंबर) को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए घोषणापत्र जारी किया. इस पर यूपी बीजेपी के चीफ पंकज चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रणपत्र नहीं, श्वेतपत्र लाए, तो भी लोग चुनावी झांसे में नहीं आने वाले. इन्हें पता है कि ना वो चुनाव जीतेंगे, ना सरकार बनेगी, इसलिए जनता के सामने हवा-हवाई ढकोसला पत्र परोस रहे हैं.

अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "तने झूठे वादे कि झूठ भी शर्म से डूब मरे. गारंटी ले रहे हैं कि प्रदेश से गुंडागर्दी ख़त्म कर देंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं को प्रदेश से बाहर भेज देंगे?? क्यूँकि इनके कार्यकर्ता तो अभी से ही देख लेने की धमकी दे रहे हैं. जिन्होंने प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' की नीति लागू की थी, वो दावा कर रहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे. इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है!"

'सत्ता में थे तो आतंकियों तक की तरफदारी करते थे'

बीजेपी नेता ने आगे कहा, "इनकी नई घोषणाओं से पहले पुराना 'कारनामा पत्र' देखिए, आज घोषणा कर रहे हैं कि गुंडे-बाहुबली पनपने नहीं देंगे. वो सत्ता में थे, तो गुंडे-बाहुबली तो छोड़िए, आतंकियों तक की तरफदारी करते थे. आज कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ तो मंत्री-अफसर जिम्मेदार होगा. सत्ता में थे, तो सरकारी भर्तियों का पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में था. आज कह रहे हैं कि माफियाओं को पनपने नहीं देंगे. सत्ता में थे, तो 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' का सिस्टम फल-फूल रहा था."

इतने झूठे वादे कि झूठ भी शर्म से डूब मरे गारंटी ले रहे हैं कि प्रदेश से गुंडागर्दी ख़त्म कर देंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं को प्रदेश से बाहर भेज देंगे?? क्यूँकि इनके कार्यकर्ता तो अभी से ही देख लेने की धमकी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रणपत्र नहीं, श्वेतपत्र लाए, तो भी लोग चुनावी झांसे में नहीं आने वाले। इन्हें पता है कि ना वो चुनाव जीतेंगे, ना सरकार बनेगी, इसलिए जनता के सामने हवा-हवाई ढकोसला पत्र परोस रहे हैं। जिन्होंने प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' की नीति लागू की थी, वो दावा कर रहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है! इनकी नई घोषणाओं से पहले पुराना 'कारनामा पत्र' देखिए, आज घोषणा कर रहे हैं कि गुंडे-बाहुबली पनपने नहीं देंगे, वो सत्ता में थे, तो गुंडे-बाहुबली तो छोड़िए, आतंकियों तक की तरफदारी करते थे। आज कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ तो मंत्री-अफसर जिम्मेदार होगा, सत्ता में थे, तो सरकारी भर्तियों का पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में था। आज कह रहे हैं कि माफियाओं को पनपने नहीं देंगे, सत्ता में थे, तो 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' का सिस्टम फल-फूल रहा था। अब घोषणा कर रहे हैं कि महिलाओं को 40 हजार रुपये पेंशन मिलेगी,लेकिन जब सत्ता में थे, तब महिलाओं के कल्याण से ज्यादा तुष्टिकरण की टेंशन थी। आज घोषणापत्र में कानून के राज का वादा कर रहे हैं, जब सत्ता में थे, तब गुंडाराज, गैंगवार और दंगों से यूपी बदहाल था। आज घोषणापत्र में सुशासन का दिखावा कर रहे हैं, जब सत्ता में थे, तब दुशासनों को बढ़ावा मिलता था। आज घोषणापत्र में सबको सुरक्षा-सम्मान देने की बातें कर रहे हैं, जब सत्ता में थे, तब अपराधियों का गुणगान करते थे इसलिए नए वादों का पिटारा खोलने से पहले पुराने कारनामों का हिसाब दीजिए। यूपी को दंगों और अराजकता के दौर में धकेलने के लिए माफी मांगिए। वादों की नई दुकान सजाने से पहले, पुराने झूठों और कारनामों का हिसाब दीजिए... #कारनामे_बोलते_हैं — Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) November 26, 2026

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'सत्ता में थे, तब गुंडाराज और दंगों से यूपी बदहाल था'

पंकज चौधरी ने कहा कि अब घोषणा कर रहे हैं कि महिलाओं को 40 हजार रुपये पेंशन मिलेगी,लेकिन जब सत्ता में थे, तब महिलाओं के कल्याण से ज्यादा तुष्टिकरण की टेंशन थी. आज घोषणापत्र में कानून के राज का वादा कर रहे हैं. जब सत्ता में थे, तब गुंडाराज, गैंगवार और दंगों से यूपी बदहाल था. आज घोषणापत्र में सुशासन का दिखावा कर रहे हैं. जब सत्ता में थे, तब दुशासनों को बढ़ावा मिलता था. आज घोषणापत्र में सबको सुरक्षा-सम्मान देने की बातें कर रहे हैं. जब सत्ता में थे, तब अपराधियों का गुणगान करते थे. इसलिए नए वादों का पिटारा खोलने से पहले पुराने कारनामों का हिसाब दीजिए. यूपी को दंगों और अराजकता के दौर में धकेलने के लिए माफी मांगिए. वादों की नई दुकान सजाने से पहले, पुराने झूठों और कारनामों का हिसाब दीजिए."