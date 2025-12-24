उत्तराखंड: देहरादून समेत छह जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट, ठंड और बढ़ने की आशंका

उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन मैदानी इलाकों में कोहरे और ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से 24 दिसंबर को प्रदेश के छह जिलों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है. इनमें देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं.

दृश्यता में कमी से यातायात प्रभावित

मौसम विभाग के अनुसार, घने कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आ सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है. विशेष रूप से ऊधमसिंह नगर, चंपावत और नैनीताल जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति बन सकती है. इन क्षेत्रों में दिन के समय तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है.

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सुबह और देर रात को कोहरे की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है. ठंडी हवाओं और धूप की कमी के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

27 दिसंबर तक शुष्क रहेगा मौसम

आने वाले दिनों की बात करें तो 27 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है. हालांकि 28 और 29 दिसंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इन तिथियों में प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

बर्फबारी के चलते पहाड़ी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर तापमान में गिरावट के रूप में देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने यात्रियों और वाहन चालकों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है.