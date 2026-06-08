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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में आज से घर-घर दस्तक देंगे BLO, मतदाता सूची दुरुस्त करने का महाअभियान शुरू

उत्तराखंड में आज से घर-घर दस्तक देंगे BLO, मतदाता सूची दुरुस्त करने का महाअभियान शुरू

Uttrakhand News In Hindi: प्रदेश में आज से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है. BLO घर-घर जाकर फार्म भरवाएंगे. यह महाअभियान 7 जुलाई तक चलेगा. 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 08 Jun 2026 04:57 PM (IST)
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उत्तराखंड में मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान आज सोमवार यानी 8 जून 2026 से शुरू हो गया है. इस अभियान के तहत पूरे राज्य में 11,733 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं से फार्म भरवाएंगे. यह अभियान 7 जुलाई 2026 तक चलेगा.

क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान?

इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूचियों में मौजूद गड़बड़ियों- जैसे फर्जी नाम, मृत व्यक्तियों के नाम और गलत पते को दुरुस्त करना है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि हर BLO को गणना फार्म दिए गए हैं. वे बूथ क्षेत्र के हर घर जाकर फार्म बांटेंगे और जानकारी की पुष्टि करेंगे.

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‘बुक ए कॉल विद BLO’ की विशेष सुविधा

जो मतदाता दिन में घर पर नहीं मिल पाते, उनके लिए ‘बुक ए कॉल विद BLO’ की सुविधा शुरू की गई है. मतदाता https://voters.eci.gov.in वेबसाइट या Voter Services App पर जाकर अपनी सुविधानुसार BLO से मुलाकात का समय बुक कर सकते हैं.

केवल पासपोर्ट साइज फोटो काफी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें. BLO के आने पर फार्म भरने के साथ फोटो देना होगा. इस अभियान में आधार, राशन कार्ड या अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है. 

ये है पूरा कार्यक्रम

14 जुलाई 2026: ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन  
14 जुलाई से 13 अगस्त 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि  
14 जुलाई से 11 सितंबर 2026: दावे-आपत्तियों का निपटारा

मतदाताओं से सहयोग की अपील

डॉ. पुरुषोत्तम ने सभी मतदाताओं से BLO को पूरा सहयोग देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि आपके मताधिकार को मजबूत बनाने का अभियान है. अगर नाम सूची में सही नहीं होगा तो चुनाव के दिन वोट डालने से वंचित रह सकते हैं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Dehradoon News SIR
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