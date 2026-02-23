हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शंकराचार्य विवाद में प्रेमानंद महाराज की एंट्री? FIR कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर नया खुलासा

शंकराचार्य विवाद में प्रेमानंद महाराज की एंट्री? FIR कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर नया खुलासा

Shankaracharya Controversy: शंकराचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर दिनेश फलाहारी महाराज ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि वो प्रेमानंद महाराज पर भी आरोप लगा चुका है.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Feb 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद ये विवाद और बढ़ गया है. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ये खुद हिस्ट्रीशीटर बदमाश है और प्रेमानंद महाराज पर भी आरोप लगा चुका है. 

फलाहारी महाराज ने शंकराचार्य यौन उत्पीड़न मामले की सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और सीबीआई जांच नहीं कराने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है. उन्होंने कहा कि गौकशी कराने वाला हिस्ट्रीशीटर आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य को फंसाने का षड्यंत्र रचा है. 

प्रेमानंद महाराज से भी की धन ऐंठने की कोशिश

फलाहारी बाबा ने प्रधानंमत्री मोदी को सनातनी हिंदुओं का गौरव बताया और कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी सनातन धर्म की छवि खराब कर रहा है. वो खुद शामली थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश रहा है. उसका भाई भी गैंगस्टर है. यही नहीं वो पहले वृंदावन के कथावाचक प्रेमानंद महाराज से भी धन ऐंठने के उद्देश्य से इल्जाम लगा चुका है. 

आशुतोष ब्रह्मचारी पर लगाए गंभीर आरोप

फलाहारी बाबा ने दावा किया कि ये व्यक्ति अपने लिए जेड सुरक्षा पाने के लिए स्वयं अपने ऊपर जानलेवा हमला होने का नाटक कर चुका है. ये अपराधी फर्जी तरीके से अपने ऊपर पाकिस्तान से धमकी भरे काल करा लेता है. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी निर्दोष है इसलिए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराना जरूरी है. 

उन्होंने कहा कि दर्जनों आपराधिक केसों में अपराधी आशुतोष ब्रह्मचारी की भी सीबीआई जांच कराना जरूरी है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर हिस्ट्रीशीटर आशुतोष पांडेय ने फेमस होने या कोई मोटी रकम ऐंठने के लिए नाबालिग बच्चों को प्रलोभन देकर पोस्को एक्ट में फंसाने का षड्यंत्र किया है. इसकी जाँच होना आवश्यक है.  बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य के खिलाफ प्रयागराज में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है. जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. 

अखिलेश यादव के आरोपों पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का आया बयान, सपा मुखिया को कहा नमाजवादी

Published at : 23 Feb 2026 01:39 PM (IST)
UP NEWS Shankaracharya Controversy Falahari Maharaj
