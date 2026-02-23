कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ एक बार फिर मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. दरअसल पिछले साल हुए लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट के कुछ महीने बाद एक बार फिर दीपिका को हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई है. हाल ही में एक अपडेट में, उनके पति और एक्टर शोएब इब्राहिम ने बताया कि दीपिका के पेट में अब सिस्ट बन गया है और जल्द ही उन्हें एक और सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा.

दीपिका कक्कड़ की फिर बिगड़ी तबीयत

शोएब इब्राहिम ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में दीपिका की हेल्थ को लेकर अपडेट शेयर किया है., वीडियो में, दीपिका और शोएब शुक्रवार को एक बर्थडे पार्टी में दिखे, लेकिन उसी रात बाद में दीपिका की तबीयत अचानक खराब हो गई. इस बारे में बात करते हुए शोएब ने कहा, “आज (शनिवार) पूरा दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में बीता. कल तक सब ठीक था. दीपिका के पेट में दो दिन से हल्का दर्द था, जो शुक्रवार रात को और बढ़ गया. तो, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सीटी स्कैन करवाया, और हमें पता चला कि दीपिका को 13mm (1.3 cm) का एक और सिस्ट हो गया है.”

इस पर दीपिका ने कहा, “पेट के साथ-साथ, मुझे दो दिन से कंधे में भी दर्द हो रहा है. यह हमारे लिए चिंता की बात थी. हालांकि, डॉक्टर कह रहे हैं कि बाएं कंधे में दर्द उसकी वजह से नहीं है.”

दीपिका की हो सकती है एक और सर्जरी

शोएब ने आगे बताया कि दीपिका को अगले हफ़्ते सर्जरी करवानी पड़ सकती है, उन्होंने कहा, “इस सिस्ट के अलावा, सब कुछ नॉर्मल है. इसी बात का हमें डर था. पिछली बार, डॉक्टर ने हमें बताया था कि ठीक से अलग न होने वाले और बहुत एग्रेसिव ट्यूमर के दोबारा होने का चांस होता है. भले ही यह अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन दिसंबर में हमारे PET स्कैन में यह नहीं दिखा. हमने ब्लड रिपोर्ट भी करवा ली हैं, और रेंज थोड़ी ज़्यादा है. इसलिए डॉक्टर ने इसका इलाज करने का फ़ैसला किया है, कोई बड़ी सर्जरी नहीं होगी, लेकिन सिस्ट को बर्न कर दिया जाएगा. वह 3-4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहेंगी, और प्रोसीजर मंगलवार को होगा. हमें खुशी है कि हमें शुरुआती स्टेज में ही पता चल गया. आठ साल पहले, आज ही हमारा संगीत हुआ था.”

डरी हुई थीं दीपिका कक्कड़

आगे दीपिका ने माना कि वह शुरू में डरी हुई थीं, लेकिन खुश हैं कि उन्हें सिस्ट के बारे में समय पर पता चल गया.दीपिका ने आगे कहा, “ज़िंदगी ऐसी ही है. जो लोग मेरी तरह जूझ रहे हैं, उन्हें ऐसी मुश्किलों से लड़ना होता है, जब वे आती हैं, और पक्का इरादा और मज़बूती बनाए रखनी होती है. हां, आपको डर लगता है.मैं भी आज सुबह डरी हुई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि हमें यह समय पर पता चल गया. मुझे पिछली बार सलाह दी गई थी कि रेगुलर फॉलो-अप बहुत ज़रूरी हैं. ज़रा से भी दर्द को नज़रअंदाज़ न करें.”

शोएब ने आगे बताया कि सर्जरी के बाद, दीपिका के ट्रीटमेंट प्लान में बड़ा बदलाव हो सकता है, उनकी ओरल कीमोथेरेपी शायद बंद कर दी जाएगी और उसकी जगह इम्यूनोथेरेपी दी जाएगी.

दीपिका को जून 2025 में स्टेज 2 लिवर कैंसर का पता चला था

बता दें कि दीपिका पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैंय जून 2025 में, ससुराल सिमर का की एक्ट्रेस ने ट्यूमर हटाने की सर्जरी करवाई थी. तब से, दीपिका अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी हेल्थ जर्नी शेयर करती रहती हैं. वह और शोएब दोनों रेगुलर अपने-अपने व्लॉग पर अपडेट पोस्ट करते हैं, जिससे फैंस करीब से जुड़े रहते हैं और उन्हें जानकारी मिलती रहती हैय