हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'

कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'

Dipika Kakar Health Update: कैंसर ट्रीटमेंट करा रही दीपिका को एक और बीमारी हो गई है. उनके पति और एक्टर शोएब इब्राहिम ने लेटेस्ट व्लॉग में इसका खुलासा किया और कहा कि एक्ट्रेस की सर्जरी हो सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 23 Feb 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ एक बार फिर मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. दरअसल पिछले साल हुए लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट के कुछ महीने बाद एक बार फिर दीपिका को हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई है. हाल ही में एक अपडेट में, उनके पति और एक्टर शोएब इब्राहिम ने बताया कि दीपिका के पेट में अब सिस्ट बन गया है और जल्द ही उन्हें एक और सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा.

दीपिका कक्कड़ की फिर बिगड़ी तबीयत
शोएब इब्राहिम ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में दीपिका की हेल्थ को लेकर अपडेट शेयर किया है., वीडियो में, दीपिका और शोएब शुक्रवार को एक बर्थडे पार्टी में दिखे, लेकिन उसी रात बाद में दीपिका की तबीयत अचानक खराब हो गई. इस बारे में बात करते हुए शोएब ने कहा, “आज (शनिवार) पूरा दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में बीता. कल तक सब ठीक था. दीपिका के पेट में दो दिन से हल्का दर्द था, जो शुक्रवार रात को और बढ़ गया. तो, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सीटी स्कैन करवाया, और हमें पता चला कि दीपिका को 13mm (1.3 cm) का एक और सिस्ट हो गया है.”

इस पर दीपिका ने कहा, “पेट के साथ-साथ, मुझे दो दिन से कंधे में भी दर्द हो रहा है. यह हमारे लिए चिंता की बात थी. हालांकि, डॉक्टर कह रहे हैं कि बाएं कंधे में दर्द उसकी वजह से नहीं है.”

दीपिका की हो सकती है एक और सर्जरी
शोएब ने आगे बताया कि दीपिका को अगले हफ़्ते सर्जरी करवानी पड़ सकती है, उन्होंने कहा, “इस सिस्ट के अलावा, सब कुछ नॉर्मल है. इसी बात का हमें डर था. पिछली बार, डॉक्टर ने हमें बताया था कि ठीक से अलग न होने वाले और बहुत एग्रेसिव ट्यूमर के दोबारा होने का चांस होता है. भले ही यह अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन दिसंबर में हमारे PET स्कैन में यह नहीं दिखा. हमने ब्लड रिपोर्ट भी करवा ली हैं, और रेंज थोड़ी ज़्यादा है. इसलिए डॉक्टर ने इसका इलाज करने का फ़ैसला किया है, कोई बड़ी सर्जरी नहीं होगी, लेकिन सिस्ट को बर्न कर दिया जाएगा. वह 3-4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहेंगी, और प्रोसीजर मंगलवार को होगा. हमें खुशी है कि हमें शुरुआती स्टेज में ही पता चल गया. आठ साल पहले, आज ही हमारा संगीत हुआ था.”

डरी हुई थीं दीपिका कक्कड़
आगे  दीपिका ने माना कि वह शुरू में डरी हुई थीं, लेकिन खुश हैं कि उन्हें सिस्ट के बारे में समय पर पता चल गया.दीपिका ने आगे कहा, “ज़िंदगी ऐसी ही है. जो लोग मेरी तरह जूझ रहे हैं, उन्हें ऐसी मुश्किलों से लड़ना होता है, जब वे आती हैं, और पक्का इरादा और मज़बूती बनाए रखनी होती है. हां, आपको डर लगता है.मैं भी आज सुबह डरी हुई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि हमें यह समय पर पता चल गया. मुझे पिछली बार सलाह दी गई थी कि रेगुलर फॉलो-अप बहुत ज़रूरी हैं. ज़रा से भी दर्द को नज़रअंदाज़ न करें.”

शोएब ने आगे बताया कि सर्जरी के बाद, दीपिका के ट्रीटमेंट प्लान में बड़ा बदलाव हो सकता है, उनकी ओरल कीमोथेरेपी शायद बंद कर दी जाएगी और उसकी जगह इम्यूनोथेरेपी दी जाएगी.

दीपिका को जून 2025 में स्टेज 2 लिवर कैंसर का पता चला था
बता दें कि दीपिका पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैंय जून 2025 में, ससुराल सिमर का की एक्ट्रेस ने ट्यूमर हटाने की सर्जरी करवाई थी. तब से, दीपिका अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी हेल्थ जर्नी शेयर करती रहती हैं. वह और शोएब दोनों रेगुलर अपने-अपने व्लॉग पर अपडेट पोस्ट करते हैं, जिससे फैंस करीब से जुड़े रहते हैं और उन्हें जानकारी मिलती रहती हैय

 

 

Published at : 23 Feb 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर के सामने खुलेगा वृंदा का राज, परी और अजय की शादी करवाएगी तुलसी
मिहिर के सामने खुलेगा वृंदा का राज, परी और अजय की शादी करवाएगी तुलसी
टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata hai: सगी बेटी को छोड़ मुक्ति पर प्यार लुटाएगी अभिरा, अरमान उठायेगा ये बड़ा कदम
सगी बेटी को छोड़ मुक्ति पर प्यार लुटाएगी अभिरा, अरमान उठायेगा ये बड़ा कदम
टेलीविजन
Anupama Spoiler: प्रेम और प्रेरणा का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? अनुपमा की जिंदगी में फिर से होगी अनुज की वापसी!
प्रेम और प्रेरणा का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? शो में होगी अब अनुज की वापसी!
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष Uday Bhanu को पुलिस ने किया तलब |
Made in India Medicines का Global Safar: FY25 में 9.4% Growth, अब Next Target 2027| Paisa Live
POCSO Case: गिरफ्तार होंगे Avimukteshwaranand...पुलिस के हाथ लगे 'खास' सबूत?| Varanasi | Prayagraj
POCSO Case: Avimukteshwaranand से पुलिस की पूछताछ..आश्रम की 5वीं मंजिल के खुलेंगे राज? | Varanasi
JNU Violence News: आधी रात पथराव, JNU में ABVP बनाम लेफ्ट भिड़ंत से मचा हड़कंप | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
इंडिया
Delhi Lashkar Module: दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
साउथ सिनेमा
टीवी की इस एक्ट्रेस ने यश के Toxic में मारी धमाकेदार एंट्री, नाम जान लगेगा झटका
टीवी की इस एक्ट्रेस ने यश के Toxic में मारी धमाकेदार एंट्री, नाम जान लगेगा झटका
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
नौकरी
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
हेल्थ
High Protein Diet: क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget