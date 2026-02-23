मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद

मेक्सिको में मैक्सिकन सैनिकों की ओर से एक टॉप ड्रग कार्टेल लीडर को मारने के बाद वहां हिंसा बढ़ गई है. मैक्सिकन सैनिकों की ओर से किए गए ऑपरेशन में नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंटेस उर्फ एल मेंचो मारा गया. आपको बता दें कि एल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का लीडर था. वह मेक्सिको व अमेरिका में मोस्ट वांटेड अपराधियों में गिना जाता था. उसकी मौत के बाद कई इलाकों में हिंसा भड़कने, वाहनों में आगजनी और दहशत फैलने की खबर सामने आई है. वहीं कुछ शहरों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं.

मेक्सिको में बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है. मेक्सिको के हालत को देखते हुए मेक्सिको में स्थित एंबेसी ऑफ इंडिया ने भारतीयों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर कोई अपना मेक्सिको हिंसा में फंस गया है तो किस नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकता है..



किन इलाकों में जारी है अलर्ट?



एल मेंचो की मौत के बाद मेक्सिको के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई और लोगों ने कई इमारतों में भी आग लगा दी. इसके अलावा कई बंदूकधारी भी सड़कों पर आ गए. वहीं कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिनमें मेक्सिको के आसमान में धुंआ ही धुंआ दिखाई दे रहा है. इसके अलावा मेक्सिको में स्थित इंडियन एंबेसी के अनुसार जानिस्को राज्य के प्यूर्टो वालार्टा, चपाला और ग्वाडलहारा, तमाउलिपास के रेनाेसा समेत मिचोआकान, गुएरेरो और न्यूवो लियोन राज्यों के कुछ हिस्सों में सुरक्षा अभियान चल रहे हैं. इन इलाकों में सड़क अवरोध और आपराधिक गतिविधियों की खबरें हैं. ऐसे में भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक घर या सुरक्षित स्थान पर ही रुकने की सलाह दी गई है.

Dear all Indian nationals in Mexico:



There are ongoing security operations and related road blockages and criminal activity, Indian nationals in Jalisco State (areas of Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (areas of Reynosa and other municipalities),… — India in México (@IndEmbMexico) February 22, 2026





इस नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकते हैं भारतीय



मेक्सिको में स्थित इंडियन एंबेसी ने एडवाइजरी जारी कर साफ कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गतिविधियों वाले क्षेत्र से दूर रहे. वहीं भीड़-भाड़ वाली जगह जाने से बचें और अगर जरूरी नहीं हो तो बाहर न निकलें. इसके अलावा स्थानीय मीडिया से अपडेट लेते रहे और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. किसी भी आपातकालीन स्थिति में 911 पर कॉल करने को कहा गया है. साथ ही परिजनों और दोस्तों को अपनी लोकेशन और हाल-चाल की जानकारी फोन-मैसेज, सोशल मीडिया के जरिए देते रहने की अपील की है. इसके अलावा किसी भी तरह की सहायता के लिए मेक्सिको में रह रहे भारतीय नागरिक नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं भारतीय इंडियन एंबेसी ने भरोसा दिलाया है की जरूरत पड़ने पर मेक्सिको में रह रहे हर भारतीय नागरिक +52 55 4847 7539 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इंडियन एंबेसी ने मेक्सिको में रह रहे भारतीयों को भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर हर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

