यूपी-दिल्ली के बीच 24 दिन तक वन वे रहेगा DND, इन 2 रूट्स का करें इस्तेमाल

दिल्ली और नोएडा के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को अगले कुछ दिनों तक थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. डीएनडी फ्लाईवे पर मरम्मत और री-सर्फेसिंग का काम शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. यातायात पुलिस ने लोगों से पहले से योजना बनाकर घर से निकलने की सलाह दी है.

गौतमबुद्धनगर यातायात पुलिस के मुताबिक नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड 22 फरवरी से 18 मार्च तक डीएनडी फ्लाईवे और कैरिज-वे पर मरम्मत और री-सर्फेसिंग का काम करेगी. कोशिश की जा रही है कि दिन के पीक आवर्स में ट्रैफिक पर कम से कम असर पड़े.

इसीलिए ज्यादातर काम रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि सड़क की सतह को बेहतर बनाने और आगे चलकर सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए यह काम जरूरी है.

नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए बदला रूट

मरम्मत कार्य के चलते नोएडा से डीएनडी के जरिए दिल्ली जाने वाले वाहनों का रूट अस्थायी रूप से बदल दिया गया है. महामाया फ्लाईओवर की ओर से डीएनडी जाने वाले वाहन अब सीधे दलित प्रेरणा स्थल से होते हुए चिल्ला मार्ग के रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे. यात्रियों को संकेतों का पालन करने की सलाह दी गई है.

वहीं रजनीगंधा और सेक्टर-16 की तरफ से डीएनडी टोल होकर दिल्ली जाने वाले वाहन डीएनडी टोल से यू-टर्न लेकर चिल्ला मार्ग के जरिए आगे बढ़ेंगे. यातायात पुलिस ने साफ कहा है कि अगर जरूरी न हो तो लोग वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, खासकर रात के समय.

साथ ही ट्रैफिक संकेतों और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है. अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन काम पूरा होने के बाद सफर पहले से ज्यादा सुगम और सुरक्षित होगा. ऐसे में यात्रियों से सहयोग की उम्मीद की जा रही है.