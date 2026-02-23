हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से मैच हारने के बाद भारत का अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ है. भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने भारत के साथ 2002 में वनडे सीरीज में खेला था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 23 Feb 2026 01:48 PM (IST)
How Old Were Ishan Kishan and Abhishek Sharma: टीम इंडिया के लिए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज बहुत शानदार रहा था. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने चारों मुकाबलों को जीतकर सुपर 8 में कदम रखा था. सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ाने वाली टीम इंडिया को अपने पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों करारी शिकस्त मिल गई है. अब भारत को अंतिम चार में पहुंचने के लिए बचे हुए सुपर-8 के दोनों मैच को बड़े अंतर से जीतना होगा. भारतीय टीम का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे की टीम के साथ होना है. जिसने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज में हराकर उसको टूर्नामेंट से बाहर करने में अहम भूमिका निभा चुकी है. ऐसे में टीम इंडिया के लिए जिम्बाब्वे बड़ा खतरा हो सकता है. अच्छी बात ये है कि भारतीय सरजमीं पर साल 2002 के बाद से जिम्बाब्वे की टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ कोई मैच ही नहीं खेला है.

यहां हम आपको बताएंगे कि उस मैच का नतीजा क्या रहा था और ये भी बताएंगे कि भारत में जब दोनों टीमों की आखिरी बार टक्कर हुई थी, तब मौजदा टूर्नामेंट में टीम इंडिया के दोनों ओपनर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की उम्र क्या थी?

भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार टीम इंडिया से कब खेला था जिम्बाब्वे

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक सिर्फ 1 ही मैच खेला गया है. नवंबर 2022 में दोनों टीमों के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ये मुकाबला खेला गया था. भारत ने 185 रन बनाने के बाद 115 रन के स्कोर पर जिम्बाब्वे को ऑलआउट कर 71 रन से मैच अपने नाम कर लिया था. भारतीय सरजमीं पर अब तक जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ कोई टी20 मैच नहीं खेला है. आखिरी बार 19 मार्च 2002 में गुवाहाटी में वनडे मैच खेला था, जिसमें भारत ने 6 विकेट पर 333 रन बनाए थे और जिम्बाब्वे को महज 232 रन पर सिमट दिया था.

ईशान किशन और अभिषेक शर्मा तब कितने साल के थे?

भारतीय सरजमीं पर जब भारत और जिम्बाब्वे के बीच आखिरी मैच खेला गया था, तब टीम इंडिया के दोनों ओपनर बेहद छोटे थे. ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 को हुआ था और इस हिसाब तो वो तकरीबन 4 साल के रहे होंगे, जबकि अभिषेक शर्मा का जन्म 4 सितंबर 2000 को हुआ है. ऐसे में उनकी उम्र 2002 में सिर्फ 2 साल की थी.

Published at : 23 Feb 2026 01:48 PM (IST)
