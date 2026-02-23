हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?

EL Mencho Net Worth: मेक्सिको आर्मी ने दुनिया के कुख्यात ड्रग तस्कर एल मेंचो को मार दिया. इसके बाद से एल मेंचो की दौलत पर सबकी नजर टिकी हुई हैं. साथ उनकी बीवी और 3 बच्चों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 23 Feb 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

मेक्सिको के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस उर्फ 'एल मेंचो' की मौत के बाद अब उनकी संपत्ति और परिवार पर सबकी नजर है. जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) के सरगना एल मेंचो को रविवार को मेक्सिकन सेना के ऑपरेशन में मार गिराया. उनकी मौत के बाद देश में हिंसा फैल गई, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि इतने सालों तक ड्रग्स की तस्करी से उन्होंने कितनी दौलत कमाई और उनका परिवार अब कहां है?

कितना अमीर था एल मेंचो?

एल मेंचो की सटीक संपत्ति का पता नहीं चल सका, क्योंकि यह सब अवैध तरीके से कमाई गई थी. लेकिन अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (DEA) ने 2019 में अनुमान लगाया था कि उनकी दौलत कम से कम 500 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4,200 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है और यह 1 बिलियन डॉलर (लगभग 8,400 करोड़ रुपये) से भी पार हो सकती है. DEA एजेंट काइल मोरी ने कहा था, ‘मैं कहूंगा कि उनके पास कम से कम 500 मिलियन डॉलर हैं और यह 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है.’

CJNG का कुल कारोबार और एसेट्स तो कई दसियों बिलियन डॉलर में बंटा हुआ हैं. मेक्सिकन सरकार के अनुसार, कार्टेल के कुल एसेट्स 50 अरब डॉलर के आसपास हैं, जो रियल एस्टेट, बिजनेस और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छिपाए गए थे. एल मेंचो की मौत के बाद यह सारी संपत्ति अब जब्त करने या परिवार के बीच बंटने की संभावना है, लेकिन कार्टेल की जटिल संरचना के कारण यह आसान नहीं होगा.

एल मेंचो की पत्नी रोसलिंडा गोंजालेज वैलेंसिया कौन हैं?

रोसलिंडा गोंजालेज वैलेंसिया को 'ला जेफा' भी कहा जाता था. वह CJNG के फाइनेंशियल आर्म 'लॉस क्विनिस' से जुड़ी थीं. उनका परिवार कार्टेल का आर्थिक कामकाज संभालता था. दोनों की शादी 1996 में हुई थी, लेकिन 2018 में वे कानूनी रूप से अलग हो गए थे.

रोसलिंडा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे. 2018 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों की कमी से रिहा कर दिया गया. बाद में 2023 में उन्हें 5 साल की सजा हुई, लेकिन अच्छे व्यवहार के कारण जनवरी 2025 में उन्हें जल्दी रिहा कर दिया गया. एल मेंचो की मौत के समय वे जेल से बाहर थीं और फिलहाल उनकी लोकेशन के बारे में कोई नई जानकारी नहीं है. वे शायद जलिस्को इलाके में छिपी हुई होंगी.

एल मेंचो के बच्चों का क्या होगा?

एल मेंचो और रोसलिंडा के तीन बच्चे हैं:

  • रुबेन ओसेगुएरा गोंजालेज (एल मेंचिटो): बेटा, जो पिता का दूसरा-इन-कमांड था, 2020 में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया. 2024 में ड्रग तस्करी और हथियारों के आरोप में दोषी ठहराया गया और मार्च 2025 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई. अब वे अमेरिका की जेल में हैं, इसलिए CJNG की कमान संभालने की संभावना नहीं.
  • जेसिका जोहाना ओसेगुएरा गोंजालेज ('ला नेग्रा'): बेटी, जो पिता के कुछ बिजनेस (सुशी रेस्तरां और टकीला ब्रांड) संभालती थीं. 2021 में अमेरिका में गिरफ्तार हुईं और 30 महीने की सजा हुई, लेकिन अप्रैल 2022 में रिहा हो गईं. उनकी भी कार्टेल से जुड़ी गतिविधियां रही हैं.
  • लाइशा ओसेगुएरा: सबसे छोटी बेटी पर भी कार्टेल से जुड़े होने का शक है. 2021 में उनके पार्टनर क्रिश्चियन फर्नांडो गुटिएरेज ओचोआ के साथ अपहरण मामले में वांछित घोषित किया गया था, जो रोसलिंडा की गिरफ्तारी का बदला माना जाता है.

कुछ रिपोर्ट्स में रोसलिंडा के पहले रिश्ते से एक सौतेला बेटा जुआन कार्लोस वैलेंसिया गोंजालेज ('एल पेलॉन' या 'एल R3') का भी जिक्र है, जो कार्टेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अमेरिका ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 लाख डॉलर का इनाम रखा है. वह उत्तराधिकारी बनने के मजबूत दावेदार माना जाता है.

अब एल मेंचो की मौत के बाद क्या?

एल मेंचो की मौत से CJNG में कमान का सवाल उठ गया है. उनके बच्चे या सौतेले बेटे में से कोई नया लीडर बन सकता है, लेकिन फिलहाल हिंसा जारी है. अमेरिका और मेक्सिको दोनों ने इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता बताया है. एल मेंचो की दौलत अब जब्ती या नए लीडर के हाथ लग सकती है, लेकिन कार्टेल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह आसान नहीं होगा.

Published at : 23 Feb 2026 11:31 AM (IST)
