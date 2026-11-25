उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को पांच उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. इस बीच AIMIM ने सपा के इन उम्मीदवारों पर सवाल खड़ा कर दिया है. पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि पांच में चार विधायक पहले से हैं, इन लोगों ने कभी सदन में मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाए.

मुरादाबाद में सपा की पहली सूची पर प्रतिक्रया देते हुए शादाब चौहान ने कहा, "सपा ने जिन 5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उसमें से 4 मौजूदा विधायक हैं जो कई कई बार के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कभी सदन में मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाए और न ही भाजपा सरकार के जुल्मों सितम के खिलाफ उन्होंने कभी सदन से सड़क तक कोई आवाज़ नहीं उठाई फिर किस मुंह से उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया."

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सामाजिक परिवर्तन मोर्चे से घबराई सपा

शादाब चौहान ने कहा कि सपा सामाजिक परिवर्तन मोर्चे से घबरा गई है. उन्होंने कहा कि ऐसे गूंगे विधायकों को क्यों दोबारा टिकट दिया गया, जिन्होंने कभी भी सड़क या सदन में मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई. क्या सरकारी सुविधा पाने के लिए इन्हें टिकट दिया है?

शादाब चौहान और उनकी पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेर रहे हैं. खासकर मुस्लिम उत्पीड़न को लेकर, लेकिन अब जिस तरह से सपा उम्मीदवारों पर प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे आने वाले समय में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं.

सपा ने इन्हें बनाया उम्मीदवार

समाजवादी पार्टी के पांच उम्मीदवारों में सहारनपुर की बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना (शामली) से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर ज्योति लोधी शामिल हैं.

उधर अभी सपा और कांग्रेस में गठबंधन के लिए सीटों पर कोई सहमति नहीं बनी है, इस बीच सपा द्वारा पांच उम्मीदवारों के ऐलान को आक्रामक रणनीति माना जा रहा है.

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