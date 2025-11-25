उत्तराखंड: चुनाव आयोग के SIR के नाम पर ठगी शुरू, लोगों के पास आ रहे फ्रॉड कॉल

देशभर में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल फैलने लगा है. उत्तराखंड में भी इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं. जिसमें साइबर ठग चुनाव आयोग के अधिकारी या बीएलओ बनकर लोगों को फोन कर रहे हैं और उनसे OTP लेकर बैंक खातों को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग और साइबर पुलिस ने लोगों को सख्त सतर्क रहने की अपील की है.

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में इस समय SIR प्रक्रिया शुरू है. इसी बीच यूपी में कई लोगों ने शिकायत की है कि कॉल करने वाले खुद को बीएलओ या चुनाव आयोग का कर्मचारी बताते हैं और कहते हैं कि SIR सत्यापन के लिए OTP की जरूरत है. जैसे ही कोई व्यक्ति OTP साझा करता है, उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं.

उत्तराखंड में SIR शुरू भी नहीं, फिर भी आ रहे हैं कॉल

उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अभी SIR प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है. ऐसे में इस तरह की कॉल्स 100% फर्जी हैं. अधिकारियों ने बताया कि SIR प्रक्रिया में बीएलओ को किसी नागरिक से OTP नहीं मांगना होता. वे केवल एक एन्यूमरेशन फॉर्म देते हैं, जिसे भरकर वापस जमा किया जाता है.

कोई व्यक्ति OTP मांगता तो समझ लेना ठग है- आयोग

निर्वाचन आयोग ने दोहराया कि अगर कोई व्यक्ति खुद ऑनलाइन SIR अपडेट करता है, तो OTP सिर्फ उसके नंबर पर आता है और उसे वेबसाइट पर भरना होता है. किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या बीएलओ को आपका OTP जानने की जरूरत नहीं होती. यदि कोई व्यक्ति OTP मांगता है तो समझ लें कि वह ठग है.

साइबर पुलिस ने जारी की चेतावनी

साइबर पुलिस का कहना है कि ठग SIR प्रक्रिया के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल, मैसेज या लिंक पर बिल्कुल भरोसा न करें. खासकर OTP को किसी भी परिस्थिति में साझा न करें, क्योंकि इससे बैंक खाते मिनटों में खाली हो सकते हैं.

सवाल हों तो सीधे 1950 पर करें संपर्क

यदि SIR प्रक्रिया को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर सीधे संपर्क करें. यहां आपको सभी नियम, दस्तावेज और प्रक्रिया से संबंधित सही व विश्वसनीय जानकारी मिलेगी. चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और डिजिटल ठगों से खुद को सुरक्षित रखें.

ये भी पढ़िए- जब धर्मेंद्र से खफा हो गए थे बीकानेर के लोग, शोले के डायलॉग सुनाकर दूर की थी नाराजगी