राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को सस्ती हवाई सेवा का तोहफा दिया है. देहरादून से गौचर तक हेली सेवा शनिवार से एक बार फिर शुरू हो गई है. हेरिटेज एविएशन कंपनी इस सेवा का संचालन कर रही है. यह वही सेवा है जो पहले 8 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, लेकिन जुलाई 2022 में बंद हो गई थी. करीब तीन साल बाद यह सेवा फिर से शुरू होने पर यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है.

सरकार ने इस हेली सेवा को उड़ान (UDAN) योजना के तहत दोबारा शुरू किया है, जिससे यात्रियों को किफायती हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा. सप्ताह के सातों दिन यह सेवा उपलब्ध रहेगी और प्रतिदिन दो उड़ानों का संचालन किया जाएगा. इससे देहरादून, टिहरी, श्रीनगर और गौचर के बीच यात्रा और भी सुगम हो जाएगी.

किराया घटाकर किया गया आधा

इस हेली सेवा की सबसे बड़ी खासियत है कि सरकार ने इसका किराया पहले की तुलना में लगभग आधा कर दिया है. पहले देहरादून से गौचर तक एक तरफा किराया करीब 8,000 रुपये था, जबकि अब इसे घटाकर 4,000 रुपये प्रति यात्री कर दिया गया है. इसके अलावा यात्रियों को 5% जीएसटी अलग से देना होगा. किराया कम होने से स्थानीय लोगों, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी.

45 मिनट में दून से गौचर

हेरिटेज एविएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुमार गौरव ने बताया कि हेलिकॉप्टर तय समयानुसार देहरादून से नई टिहरी, फिर श्रीनगर होते हुए गौचर पहुंचेगा. पूरी यात्रा लगभग 45 मिनट की होगी, जो सड़क मार्ग की लंबी यात्रा की तुलना में काफी तेज और सुविधाजनक है.

सुबह की उड़ानों का समय दोपहर की उड़ानों का समय देहरादून से टिहरी: 10:15 बजे देहरादून से टिहरी: 2:30 बजे टिहरी से श्रीनगर: 10:30 बजे टिहरी से श्रीनगर: 2:45 बजे श्रीनगर से गौचर: 10:45 बजे श्रीनगर से गौचर: 3:00 बजे गौचर से श्रीनगर (वापसी): 11:00 बजे गौचर से श्रीनगर (वापसी): 3:15 बजे श्रीनगर से टिहरी: 11:15 बजे श्रीनगर से टिहरी: 3:30 बजे टिहरी से देहरादून: 11:30 बजे टिहरी से देहरादून: 3:45 बजे

चारधाम यात्रियों को मिलेगा विकल्प

इस सेवा के शुरू होने से चारधाम मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी विकल्प मिलेगा. साथ ही दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंच पहले से आसान होगी. सरकार और कंपनी को उम्मीद है कि सस्ती हवाई सेवा से राज्य में पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बड़ा लाभ मिलेगा.