30 अक्टूबर 2026 को बद्रीनाथ से देहरादून जा रहा प्राइवेट हेलीकॉप्टर (VT-HCX) जोशीमठ घाटी में अचानक रडार से गायब हो गया. उड़ान भरने के सिर्फ 66 मिनट बाद, चमोली जिले के चयी गांव के पास पहाड़ी से टकराकर वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हेलीकॉप्टर में सवार पायलट कैप्टन हिमांशु सभरवाल और बेंगलुरु के पांच यात्रियों की मौत हो गई. यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है. यह उत्तराखंड की उस 'खतरनाक सच्चाई' का ताजा उदाहरण है, जिसे आंकड़े अक्सर बयां करते हैं.

2016 से 2026 के बीच राज्य में कम से कम 12 बड़ी हेलीकॉप्टर घटनाएं हुईं, जिनमें 5 जानलेवा दुर्घटनाएं और 7 गैर-जानलेवा घटनाएं शामिल हैं. सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड ही क्यों?

हालिया हादसे में आखिर हुआ क्या?

हेलीकॉप्टर ने दोपहर 1:14 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड से उड़ान भरी थी. टेकऑफ के समय मौसम अनुकूल था और उड़ान को मंजूरी मिली थी. दोपहर 1:30 बजे के आसपास जब हेलीकॉप्टर जोशीमठ घाटी से गुजर रहा था, तभी अचानक उसका ट्रैकिंग सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया.

करीब दोपहर 2:20 बजे स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी और चयी गांव के पास धुआं उठते देखा. हेलीकॉप्टर JP पावर हाउस के पीछे हाथी पर्वत क्षेत्र की एक खड़ी ढलान से टकरा चुका था. शुरुआती जांच में मौसम में अचानक आए बदलाव को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है.

उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) के मुताबिक, उड़ान भरते समय मौसम ठीक था, लेकिन जोशीमठ घाटी का 'माइक्रोक्लाइमेट' कुछ ही मिनटों में हिंसक रूप से बदल गया. हेलीकॉप्टर सीधे घने बादलों, भारी स्थानीय बारिश और अचानक ऊंचाई पर हुई बर्फबारी के बीच फंस गया, जिससे पायलट की विजुअल फ्लाइट रूल्स (VFR) के तहत उड़ान भरने की क्षमता पूरी तरह ब्लाइंड हो गई.

उत्तराखंड ही हादसों की जगह क्यों?

बीती घटनाएं, रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय में 5 बड़ी वजहें सामने आती हैं...

1. भूगोल का 'ट्रैप': ऊंचाई, पतली हवा और संकरी घाटियां

उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा ऊंचे हिमालयी इलाकों में है. केदारनाथ हेलीपैड करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर है. इतनी ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की लिफ्ट और इंजन की पावर कम हो जाती है.

हेलीकॉप्टर को ऊपर उठने, मंडराने या वजन उठाने के लिए कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है. इसके अलावा चारधाम मार्ग गहरी और संकरी घाटियों से गुजरता है, जहां आपात स्थिति में मुड़ने या नीचे उतरने की जगह नहीं होती.

2. मौसम का धोखा: माइक्रोक्लाइमेट और खराब विजिबिलिटी

पहाड़ों में मौसम बेहद तेजी से बदलता है. बादल पहाड़ की चोटियों के आसपास कुछ ही मिनटों में घने हो सकते हैं और घाटियों में उतर सकते हैं. बारिश, कोहरा और कम दृश्यता के कारण पायलट के लिए आगे का रास्ता और पहाड़ की ढलान के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है.

चमोली में 30 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी था, जिसमें आंधी, बिजली, ओले और तेज हवाओं की चेतावनी थी. खराब मौसम का सबसे खतरनाक नतीजा कंट्रोल्ड फ्लाइट इंटू टेरेन (CFIT) है. यानी ऐसी स्थिति जब पायलट का कंट्रोल तो होता है, लेकिन विजिबिलिटी कम होने के कारण हेलीकॉप्टर अनजाने में पहाड़ से टकरा जाता है.

3. 'रूट-स्पेसिफिक' मौसम चेतावनी का अभाव

यह सबसे बड़ी व्यवस्थागत खामी है. पायलटों को पूरे क्षेत्र के लिए सामान्य मौसम पूर्वानुमान तो मिलता है, लेकिन हर घाटी और हर रूट के लिए विशिष्ट और रीयल-टाइम मौसम चेतावनी की कमी है. जोशीमठ घाटी में जिस तरह का 'माइक्रोक्लाइमेट' बदलता है, उसे पकड़ने के लिए जमीन पर लगे सेंसर और उन्नत रडार की जरूरत होती है, जो अभी सीमित हैं.

4. पायलटों का सीमित अनुभव और नियामकीय निगरानी की कमी

हर हादसे में मौसम को दोष देना आसान है, लेकिन जांच रिपोर्टें दूसरी कहानी भी बताती हैं. केदारनाथ घाटी में 2025 में हुए एक हादसे की जांच (AAIB) में तेजी से नीचे उतरते बादलों, खराब होते मौसम के बावजूद उसी ऊंचाई और रास्ते पर आगे बढ़ने के फैसले और उस घाटी में उड़ान भरने के पायलट के सीमित अनुभव को जिम्मेदार ठहराया गया था.

DGCA की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं. एक मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पाया था कि DGCA एक 'पैसिव लाइसेंसिंग अथॉरिटी' की तरह काम कर रहा है.

5. तीर्थयात्रा का बढ़ता दबाव और 'प्रतिक्रियावादी' रवैया

चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं की मांग आसमान छूती है. बढ़ती संख्या में तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं, जिससे उड़ानों का घनत्व बहुत बढ़ जाता है. सुरक्षा व्यवस्था इस रफ्तार को नहीं पकड़ पा रही है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि DGCA और अन्य एजेंसियों के उपाय 'काफी हद तक प्रतिक्रियावादी (reactive)' रहे हैं. यानी हादसा होने के बाद जांच और कार्रवाई, लेकिन पहले से रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं.

आंकड़े क्या कहते हैं?

10 साल में 12 से ज्यादा घटनाएं: 2016 से 2026 के बीच उत्तराखंड में कम से कम 12 अलग-अलग हेलीकॉप्टर घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 5 बड़ी जानलेवा दुर्घटनाएं थीं.

2016 से 2026 के बीच उत्तराखंड में कम से कम 12 अलग-अलग हेलीकॉप्टर घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 5 बड़ी जानलेवा दुर्घटनाएं थीं. देशभर में उत्तराखंड का दबदबा: 2020 से 2025 के बीच देश में हुए 12 बड़े हेलीकॉप्टर हादसों में से 7 अकेले उत्तराखंड में हुए.

2020 से 2025 के बीच देश में हुए 12 बड़े हेलीकॉप्टर हादसों में से 7 अकेले उत्तराखंड में हुए. मौतों का हिस्सा: इन पांच सालों में देशभर में हेलीकॉप्टर हादसों में कुल 30 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 21 (70%) अकेले उत्तराखंड में मारे गए.

इन पांच सालों में देशभर में हेलीकॉप्टर हादसों में कुल 30 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 21 (70%) अकेले उत्तराखंड में मारे गए. 2025 का 'ब्लैक फेज': पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान सिर्फ 45 दिनों के अंदर 5 हेलीकॉप्टर घटनाएं हुईं. इनमें 8 मई (उत्तरकाशी) और 15 जून (केदारनाथ के पास) की दो बड़ी दुर्घटनाओं में 13 लोगों की जान गई.

'खराब मौसम' बहाना नहीं, सिस्टम में सुधार की जरूरत

हालिया हादसे के बाद निश्चित रूप से जांच होगी और शायद कुछ देर के लिए उड़ानें रोकी जाएंगी. उत्तराखंड की समस्या सिर्फ एक हेलीकॉप्टर या एक पायलट की नहीं है. यह भूगोल की क्रूरता, मौसम की अप्रत्याशितता और सुरक्षा व्यवस्था की ढीली कड़ियों का एक साथ मिलना है. अगर सिर्फ हादसों के बाद 'रिएक्टिव' कार्रवाई होती रहेगी, तो अगली त्रासदी सिर्फ समय की बात होगी.

असली समाधान के तीन रास्ते हैं:

तकनीक: हर संवेदनशील रूट पर रूट-स्पेसिफिक मौसम सेंसर और रडार लगाना, ताकि पायलट को घाटी में घुसने से पहले ही सटीक चेतावनी मिल सके.

हर संवेदनशील रूट पर रूट-स्पेसिफिक मौसम सेंसर और रडार लगाना, ताकि पायलट को घाटी में घुसने से पहले ही सटीक चेतावनी मिल सके. प्रशिक्षण: पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने वाले पायलटों के लिए विशेष हाई-एल्टीट्यूड और खराब मौसम प्रशिक्षण अनिवार्य करना और उनकी उड़ानों की लगातार निगरानी करना.

पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने वाले पायलटों के लिए विशेष हाई-एल्टीट्यूड और खराब मौसम प्रशिक्षण अनिवार्य करना और उनकी उड़ानों की लगातार निगरानी करना. नियम: खराब मौसम के पूर्वानुमान पर सख्त 'नो-गो' नियम लागू करना, यानी अगर रूट पर खराब मौसम की संभावना है, तो उड़ान को शुरू से ही रोक देना, न कि पायलट के फैसले पर छोड़ देना.

उत्तराखंड के आसमान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है. अब वक्त है कि 'खराब मौसम' को हर हादसे का बहाना बनाने के बजाय, उस मौसम का सामना करने लायक सिस्टम बनाया जाए.