अलीगढ़ः PET परीक्षा 2026 में 12 हजार से अधिक अभ्यर्थी रहे गैरहाजिर

अलीगढ़ में पीईटी-2026 परीक्षा शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के बीच संपन्न हुई. परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलविहीन कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे. जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनता इंटर कॉलेज छेरत समेत विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

जिले में परीक्षा के लिए कुल 39 केंद्र बनाए गए थे, जहां दो पालियों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. दोनों पालियों को मिलाकर कुल 38,208 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. इनमें से 26,069 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, जबकि 12,139 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे. इस तरह जिले में कुल उपस्थिति 68.22 प्रतिशत दर्ज की गई.

'बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं', यूपी चुनाव से पहले CM योगी का कार्यकर्ताओं को संदेश

68.22 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, पहली पाली में 19,104 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी. इनमें से 12,822 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 6,282 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. पहली पाली में उपस्थिति का प्रतिशत 67.11 रहा. वहीं दूसरी पाली में भी 19,104 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. इनमें से 13,247 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 5,857 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंचे. दूसरी पाली में उपस्थिति 69.37 प्रतिशत रहा.

जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर किया निरीक्षण

परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा कक्षों, व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. सभी केंद्रों पर निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिल सके.

पीईटी परीक्षा के लिए जिले में बनाए गए परीक्षा 39 केंद्र

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता प्रशासन की प्राथमिकता है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए. प्रशासनिक निगरानी और निर्धारित व्यवस्थाओं के बीच जिले के सभी 39 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई गई. दोनों पालियों के आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 68 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने पीईटी-2026 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

'जीते तो जनसमर्थन, हारे तो चुनाव आयोग दोषी', MLC चुनाव पर BJP ने अखिलेश यादव को घेरा