वाराणसी में पुलिस पर फायरिंग, सिपाही घायल, छापा मारने पहुंची थी टीम

वाराणसी के लंका इलाके में पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है. एक सिपाही को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया. आर्म्स तस्करों पर दबिश देने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी. बदमाशों ने 3 गोलियां मारी. इस हमले के बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश राज विश्वकर्मा को गोली लगी. घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस को एक अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है. इस हमले में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक टीम गठित की है.

कांग्रेस नेता अजय राय ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राज ने एक्स पोस्ट पर कहा, "वाह रे कानून-व्यवस्था के दावे! आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी लखनऊ में बैठकर यूपी की कानून-व्यवस्था को 'नंबर वन' और 'टॉप' बता रहे थे, और ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बदमाशों ने खाकी को ही लहूलुहान कर दिया. सिपाही अमित शुक्ला को गोली मारे जाने की यह घटना सीधे तौर पर गृह मंत्री जी के उन दावों पर करारा तमाचा है, जिसमें वे प्रदेश में क्राइम कंट्रोल होने का ढिंढोरा पीट रहे थे."

उत्तर प्रदेश में अब अपराधी नहीं, बल्कि कानून बेबस- अजय राय

इसके आगे उन्होंने कहा, "जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने गढ़ में अपराधी सरेआम गोलियां चला रहे हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का भगवान ही मालिक है! बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उपचाराधीन अमित शुक्ला जी के जल्द स्वस्थ होने की बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं. जुबानी जमा-खर्च से जनता को गुमराह करना बंद कीजिए, ज़मीन पर दिख रहा सच यह है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधी नहीं, बल्कि कानून बेबस है."

UP MLC रिजल्ट पर अखिलेश यादव बोले, 'हम 5 सीट नहीं, 50 जिले जीते हैं'