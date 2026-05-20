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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राहुल का माथा ज्यादा गरम...' पीएम मोदी और अमित शाह के लिए विवादित बयान पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

'राहुल का माथा ज्यादा गरम...' पीएम मोदी और अमित शाह के लिए विवादित बयान पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

रायबरेली में राहुल गांधी ने संविधान, महंगाई और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. अब इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 May 2026 01:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है. अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बताया.

राहुल के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि देश के हितों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ‘खुद्दार’ हैं. ऐसे कर्मनिष्ठ नेताओं को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ‘गद्दार’ कहना उनके मानसिक दिवालियापन को उजागर करता है. 

उन्होंने लिखा कि हर चुनावी हार के बाद राहुल गांधी का माथा हद से ज्यादा गरम हो जाता है और वे अनाप-शनाप बयान देने लगते हैं. उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि उनकी नेतागीरी में कांग्रेस ‘हार का शतक’ लगाने के करीब पहुंच चुकी है.

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राहुल गांधी ने क्या कहा था?

रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर महंगाई, संविधान और आर्थिक नीतियों को लेकर तीखा हमला बोला. जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोग संविधान की बात पर ताली तो बजाते हैं, लेकिन जब RSS संविधान को कमजोर करता है तो चुप रहते हैं. उन्होंने कहा कि संविधान में जनता की आवाज और खून शामिल है, इसलिए इसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लोगों से विदेश यात्रा और सोना खरीदने से मना करते हैं, जबकि खुद महंगे विमानों से विदेश दौरे करते हैं.

राहुल ने कहा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है...आपका होम मिनिस्टर अमित शाह गद्दार है...आपका संगठन गद्दार है...आपने संविधान बेचा है.

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उन्होंने दावा किया कि आने वाले महीनों में देश में “आर्थिक तूफान” देखने को मिलेगा और महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस तथा खाद्य पदार्थों के दाम तेजी से बढ़ेंगे. राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की आर्थिक व्यवस्था को उद्योगपतियों और अमेरिका के हाथों बेच दिया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संविधान किसानों, मजदूरों, युवाओं और व्यापारियों की रक्षा करता था, लेकिन पीएम मोदी, अमित शाह और RSS ने मिलकर संविधान की मूल भावना और नियम-कानून को खत्म कर दिया है. सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और वीरा पासी जैसी विचारधाराओं का भी सम्मान करता है.

Published at : 20 May 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
UP News Up Politics RAHUL GANDHI KESHAV PRASAD MAURYA
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