भूकंप के झटकों से दहला उत्तराखंड, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी में कांपी धरती

उत्तराखंड के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए है. वहीं दोपहर 2 बजकर 51 मिनट पर भूकंप के तेज झटकों से लोगों में हड़कंप मच गया है. पिथौरागढ़ धारचूला जौलजीबी मुनस्यारी में लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की 3.1 तीव्रता दर्ज की गई है. फिलहाल भूकंप के तेज झटकों से किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है. इसका अक्षांश 29.78N और देशांतर 80.29E दर्ज किया गया है. जो कि पिथौरागढ़ के 5 किलोमीटर की गहराई पर आया है.

इसके साथ ही धारचूला में 4.1 तीव्रता से झटके महसूस किए गए है. बता दें आज (1 अक्टूबर) को दोपहर 2 बजकर 51 मिनट पर इलाके के कई शहरों में भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी है. इस घटना के बाद स्थानीय लोग सहमें हुए हैं.

उत्तराखंड पिछले कई दिनों से भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं की मार झेल रहा है. इसी बीच 3.1 तीव्रता से आए भूकंप ने लोगों में और ज्यादा चिंता पैदा कर दी है. वहीं एक तरफ भूस्खलन से राज्य में कई जगहों पर बंद सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है. राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग पूरी सतर्कता से हालातों पर काबू पाने के लिए जी जान लगा रहा है.

राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रदेश में हो रही इन घटनाओं को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं. उनकी तरफ से सभी अधिकारियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने राज्य को लोगों की सुरक्षा के लिए भी कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है.

फिलहाल पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला और जौलजीबी में आए भूकंप ने एक बार लोगों के लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं. इस तरह की घटनाओं से राज्य में हर बार बेहद नुकसान होता रहा है. इस बार भी उत्तराखंड ने दोहरी मार झेली है. फिलहाल आज आए इस भूकंप से अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है.