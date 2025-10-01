बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है. इस वर्ष ये त्योहार गुरुवार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा. हिन्दू मान्यता के मुताबिक इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था. इसलिए हर साल इस दिन रावण दहन किया जाता है.

उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में भी रावण दहन की तैयारियां ज़ोर-शोर से की जा रही हैं. ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से अहम है बल्कि हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है. आईए आपको बताते हैं लखनऊ, नोएडा, वाराणसी समेत तमाम बडे़ शहरों में कब और कितने बजे रावण दहन किया जाएगा.

विधि विधान के मुताबिक रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है. इसके अलावा इस दिन पंचांग और भद्रा का भी विशेष ध्यान दिया जाता है. भद्रा काल में रावण दहन नहीं होता है. इस बार प्रदोष काल सूर्यास्त शाम 06:05 मिनट पर होगा, जिसके बाद रावण दहन किया जा सकता है.

लखनऊ में कितने बजे होगा रावण दहन

हर साल दशहरा पर रावण, कुंभकरण और मेघनाथ की पुतले जलाए जाते हैं. राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां के ऐशबाग रामलीला मैदान में सबसे प्रसिद्ध और भव्य रामलीला का आयोजन होता है. इसके अलावा जनेश्वर मिश्र पार्क, सदर बाज़ार, राजाजीपुरम और झूलेलाल घाट पर भी रावण दहन होगा. लखनऊ में शाम 6.05 बजे से शाम 7.10 बजे के बीच रावण दहन होगा.

नोएडा में कितने बजे होगा रावण दहन

दिल्ली से सटे नोएडा में भी कई जगहों पर भव्य रामलीला का आयोजन होता है. नोएडा के सेक्टर 12/22 स्थित स्टेडियम में दशहरे का आयोजन किया गया है. यहां दूर-दूर से लोग आते हैं. नोएडा में शाम 6.05 बजे से सात बजे के बीच रावण दहन का मुहूर्त हैं.

वाराणसी की बात करें तो यहां के मलदहिया, बरेका में होने वाली रामलीला दूर-दूर तक मशहूर है. दशहरे पर हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते थे और प्रदोष काल में होने वाले रावण दहन का आयोजन देखते है. इसे अलावा, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज समेत तमाम बड़े शहरों में दशहरा का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा.