हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबनभूलपुरा में तैयार किए जा रहे फर्जी दस्तावेज, CM पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच के आदेश

बनभूलपुरा में तैयार किए जा रहे फर्जी दस्तावेज, CM पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच के आदेश

Uttarakhand News: इस प्रकरण ने साफ कर दिया है कि फर्जी पहचान आधारित दस्तावेज केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा बन सकते हैं.

By : दानिश खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 16 Nov 2025 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के बनभूलपुरा इलाके में फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने का मामला सामने आते ही सरकारी तंत्र में अफरा-तफरी मच गई हैं. घटना ने प्रशासन को पहचान और प्रमाणपत्र प्रणाली की जड़ों तक जांच करने को मजबूर कर दिया हैं. राज्य सरकार अब ऐसे नेटवर्क को बेनाकाब करने और उन्हें समाप्त करने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कठोर निर्देश जारी किए हैं कि फर्जी पहचान का सहारा लेने वालों और उनके पूरे गिरोह को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाए.

फर्जी स्थाई, जाति और निवास प्रमाणपत्र तैयार होने की आशंका ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है. संवेदनशील इलाकों को चिह्नित कर वहां विशेष सत्यापन तंत्र लागू करने की योजना बनाई जा रही हैं. उद्देश्य है—किसी भी स्तर पर पहचान से जुड़ी गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म करना.

इस प्रकरण ने साफ कर दिया है कि फर्जी पहचान आधारित दस्तावेज केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा बन सकते हैं. सरकार ने संबंधित विभागों को संदिग्ध दस्तावेजों की तुरंत दोबारा जांच और तहसील व जिला स्तर पर पुन: परीक्षण अभियान शुरू करने का आदेश दिया है. विभिन्न विभागों के बीच डेटा मिलान प्रणाली को भी मजबूत किया जा रहा है. नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी के अनुसार, पुलिस जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे लोगों का सत्यापन कर रही है और संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है. 

सरकार ने दिए कार्यवाही के आदेश

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि पहचान प्रमाणपत्रों से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं है. जिन इलाकों में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पहचान या लाभ छिपाने के मामले सामने आए हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। सरकार का मानना है कि अभी की सख्ती आगे बड़े घोटालों और विवादों को रोक सकती है.

मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया कि पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जो न केवल फर्जी दस्तावेज बनाने वालों को पकड़ने में मदद करेगा बल्कि उन सरकारी कर्मचारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित करेगा जिनकी वजह से ऐसी खामियां पनपती हैं.

सरकार उन लोगों की सूची तैयार कर रही है जो लंबे समय से गलत पहचान दस्तावेजों के आधार पर सिस्टम को धोखा देते आ रहे हैं. इसके साथ ही आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड और रीयल-टाइम डेटा शेयरिंग जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं को और मजबूत करने पर भी काम शुरू हो चुका है.

बनभूलपुरा घटना ने राज्य की पहचान और दस्तावेज प्रणाली को पूरी तरह दुरुस्त करने की आवश्यकता पर जोर दे दिया है. सरकार का कहना है कि आने वाला राज्यव्यापी अभियान फर्जीवाड़े पर निर्णायक प्रहार करेगा और प्रमाणपत्र व्यवस्था को सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

और पढ़ें
Published at : 16 Nov 2025 05:20 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
आराध्या बच्चन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में मां ऐश्वर्या राय को देती हैं टक्कर
आराध्या बच्चन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में मां ऐश्वर्या राय को देती हैं टक्कर
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
Advertisement

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
आराध्या बच्चन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में मां ऐश्वर्या राय को देती हैं टक्कर
आराध्या बच्चन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में मां ऐश्वर्या राय को देती हैं टक्कर
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Sleep Deprivation: 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपके शरीर पर क्या पड़ता है असर? परेशानी बढ़ने से पहले जान लें समाधान
6 घंटे से कम सोते हैं तो आपके शरीर पर क्या पड़ता है असर? परेशानी बढ़ने से पहले जान लें समाधान
बिहार
'सुन लो जयचंदों, अगर मेरे पिताजी एक इशारा कर दें तो...', रोहिणी आचार्य विवाद पर भड़के तेज प्रताप
'सुन लो जयचंदों, अगर मेरे पिताजी एक इशारा कर दें तो...', रोहिणी आचार्य विवाद पर भड़के तेज प्रताप
शिक्षा
SBI Clerk Mains Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क मेंस एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
एसबीआई क्लर्क मेंस एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget