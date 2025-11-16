हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में देर रात पुलिस के मुठभेड़, 10 हजार का इनामी इरशाद घायल, साथी अंधेरे में फरार

मुजफ्फरनगर में देर रात पुलिस के मुठभेड़, 10 हजार का इनामी इरशाद घायल, साथी अंधेरे में फरार

Muzaffarnagar News:इरशाद पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ जिले के कई थानों में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है.

By : अभिषेक चौधरी | Updated at : 16 Nov 2025 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात को  पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार अमीन नगर पुलिया पर थाना तितावी पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पर दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए. पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो दोनों ने वाहन रोकने के बजाय भागने की कोशिश की. पीछा करने पर बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान एक बदमाश इरशाद उर्फ ददा गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अलीशेर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गया. मौके से फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने घने जंगल में घंटों तक कॉम्बिंग अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली.

घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. उसके कब्जे से एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद हुई है. जांच में पता चला कि बाइक दिल्ली से चोरी की गई थी.

इरशाद पर था दस हजार का इनाम

पुलिस के अनुसार इरशाद पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ जिले के कई थानों में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है. इसी गिरोह के छह सदस्यों को कुछ दिन पहले पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि इरशाद और अलीशेर वांछित चल रहे थे.

चेकिंग के दौरान की फायरिंग

घटना की जानकारी देते हुए सीओ फुगाना रूपाली राव ने बताया कि चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्यवाही में इरशाद घायल होकर पकड़ा गया, जबकि.उसका साथी फरार है. पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

और पढ़ें
Published at : 16 Nov 2025 09:44 AM (IST)
Tags :
Police Encounter UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, घटनास्थल से मिले 9mm के तीन कारतूस, पुलिस की जांच तेज
दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, घटनास्थल से मिले 9mm के तीन कारतूस, पुलिस की जांच तेज
विश्व
भूकंप के झटकों से फिर कांपी धरती, दहशत में लोग, जानें ताजा अपडेट
भूकंप के झटकों से फिर कांपी धरती, दहशत में लोग, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-3: जीत की दहलीज पर खड़ा है भारत, आज इतिहास में पहली बार हो सकता है साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा
जीत की दहलीज पर खड़ा है भारत, आज इतिहास में पहली बार हो सकता है साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
Advertisement

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, घटनास्थल से मिले 9mm के तीन कारतूस, पुलिस की जांच तेज
दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, घटनास्थल से मिले 9mm के तीन कारतूस, पुलिस की जांच तेज
विश्व
भूकंप के झटकों से फिर कांपी धरती, दहशत में लोग, जानें ताजा अपडेट
भूकंप के झटकों से फिर कांपी धरती, दहशत में लोग, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-3: जीत की दहलीज पर खड़ा है भारत, आज इतिहास में पहली बार हो सकता है साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा
जीत की दहलीज पर खड़ा है भारत, आज इतिहास में पहली बार हो सकता है साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र हादसे में 2 लोगों की मौत, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
सोनभद्र हादसे में 2 लोगों की मौत, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
85 साल के शख्स ने कार में लगाया मैप! एक गलत टर्न ने पहुंचाया 1500 किमी दूर क्रोएशिया
85 साल के शख्स ने कार में लगाया मैप! एक गलत टर्न ने पहुंचाया 1500 किमी दूर क्रोएशिया
ब्यूटी
पिंपल्स का झंझट खत्म, इन आसान स्टेप्स से पाएं साफ और ग्लोइंग स्किन
पिंपल्स का झंझट खत्म, इन आसान स्टेप्स से पाएं साफ और ग्लोइंग स्किन
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget