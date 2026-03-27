उत्तराखंड बीजेपी का संगठनात्मक मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है. पार्टी के नेता न सिर्फ राज्य में बल्कि अन्य राज्यों के चुनावों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल, असम और केरल जैसे राज्यों में बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

बंगाल में कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में टीम, असम और केरल में भी तैनाती

पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के बूथ प्रबंधन की कार्यशैली की कई बार सराहना की है और इसी का परिणाम है कि इस बार भी विभिन्न राज्यों के चुनावों में यहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर तैनात किया गया है. प्रदेश महामंत्री के अनुसार पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में टीम भेजी गई है, जिसमें युवा मोर्चा के करीब 20 पदाधिकारी शामिल हैं.

वहीं असम में 15 सदस्यीय टीम सक्रिय है, जबकि केरल में भी एक पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है. बीजेपी का मानना है कि चुनाव जीतने में बूथ प्रबंधन की भूमिका सबसे अहम होती है और उत्तराखंड में पार्टी ने इस स्तर पर जो मजबूत पकड़ बनाई है उसे अब अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है.

सीएम धामी बनेंगे स्टार प्रचारक, बंगाल और असम में करेंगे जनसभाएं

इस बीच मुख्यमंत्री धामी भी जल्द ही चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे. पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी दी है. जानकारी के अनुसार धामी पश्चिम बंगाल और असम में जनसभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे. केंद्रीय नेतृत्व प्रचार और संगठन दोनों स्तरों पर उत्तराखंड की टीमों पर भरोसा जता रहा है.

राज्य में भी तैयारियां तेज, BLA और पन्ना प्रमुखों का प्रशिक्षण शुरू

उधर राज्य में भी बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह सक्रिय है. चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को देखते हुए संगठन स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में विधायकों और मंत्रियों की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बूथ प्रबंधन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया. अब अगला चरण बूथ लेवल एजेंट यानी BLA और पन्ना प्रमुखों के प्रशिक्षण का है.

जिला स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. पार्टी का मानना है कि ये कार्यकर्ता चुनाव के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मतदाताओं तक सीधे पहुंच बनाते हैं. कुल मिलाकर बीजेपी उत्तराखंड के सफल संगठनात्मक मॉडल को देशभर में लागू कर चुनावी मजबूती हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है.