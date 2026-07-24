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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजंतर-मंतर के आसपास फूड डिलीवरी पर रोक, अखिलेश यादव बोले- 'नोटबंदी के बाद अब फूडबंदी'

जंतर-मंतर के आसपास फूड डिलीवरी पर रोक, अखिलेश यादव बोले- 'नोटबंदी के बाद अब फूडबंदी'

Paper Leak Protest: अखिलेश यादव ने इसको लेकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, रोटी मत छीनो 'नोटबंदी के बाद फूडबंदी'. दिल्ली पुलिस के इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 24 Jul 2026 08:01 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने इस इलाके में फूड डिलीवरी एप और राइड शेयरिंग एप सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है. जिसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, रोटी मत छीनो  'नोटबंदी के बाद फूडबंदी'. दिल्ली पुलिस के इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं.  समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष छात्रों के आंदोलन के समर्थन में है, ऐसे में फूड एप डिलीवरी बैन के बाद यह मामला और गर्मा सकता है.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में आजम खान की यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने सपा कार्यकर्ता पर तानी पिस्तौल

पुलिस की एडवाइजरी 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हैंडल से एडवाइजरी जारी की गयी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, "BNSS, 2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा को देखते हुए, नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफ़ाई किए गए इलाके में अनावश्यक यात्रा से बचें और जहाँ भी संभव हो, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. ऐप-आधारित मोबिलिटी, राइड-हेलिंग, फ़ूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को सलाह दी जाती है कि वे सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान प्रतिबंधित इलाके में अपने कामकाज को नियंत्रित करें. माना जा रहा है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में लगातार खाने की डिलीवरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.

जंतर-मंतर पर जारी है प्रदर्शन 

इसके बावजूद जंतर-मंतर पर शुक्रवार को भी प्रदर्शन जारी रहा. कॉकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा. इस बीच गुरूवार रात सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म कर चुके हैं. जबकि छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष मुखर है. लगातार पांचवें दिन इसी मुद्दे पर बहस को लेकर संसद नहीं चल सकी.

यह भी पढ़ें: महोबा में गुंडागर्दी और दबंगई, पुरानी रंजिश में ट्रक ड्राइवर को पेड़ से बांधकर पीटा

Published at : 24 Jul 2026 08:01 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS DELHI POLICE
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