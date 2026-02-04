कोटद्वार विवाद के बाद पुलिस अलर्ट, सीमाओं पर बढ़ी चौकसी, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च

कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर उपजे विवाद के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. स्थिति को नियंत्रण में रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च किया. साथ ही यूपी बॉर्डर समेत प्रमुख बैरियरों पर चौकसी बढ़ा दी गई है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल शहर में हालात सामान्य हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.



विवाद कोटद्वार नगर के पटेल मार्ग स्थित वकील अहमद की कपड़े की दुकान ‘बाबा स्कूल ड्रेस एवं मैचिंग सेंटर’ के नाम को लेकर सामने आया. इस मामले में पुलिस ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है. मंगलवार को भी पुलिस टीमों ने सनेह चौकी, चिल्लरखाल बैरियर और यूपी सीमा से सटे इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया. बाहरी राज्यों से आने-जाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

दरअसल, 31 जनवरी को बजरंग दल के हंगामे के बाद पुलिस को आशंका है कि दूसरे पक्ष से जुड़े कुछ लोग बाहर से कोटद्वार पहुंचकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. इसी को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

अधिकारियों का कहना है कि जमीनी स्तर पर स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाह और भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जिससे तनाव का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है. ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

दर्ज मामलों में पुलिस ने तेज की जांच

इस पूरे प्रकरण में दर्ज मामलों की जांच भी तेज कर दी गई है. 26 जनवरी को पटेल मार्ग स्थित बाबा गारमेंट्स की दुकान से जुड़ी घटना में दोनों पक्षों की ओर से दी गई तहरीरों की जांच बाजार चौकी प्रभारी विनोद कुमार को सौंपी गई है. वहीं 31 जनवरी को देहरादून और हरिद्वार से आए लोगों द्वारा किए गए हंगामे की जांच उपनिरीक्षक दिनेश चमोली कर रहे हैं.

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे.