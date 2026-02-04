कोटद्वार विवाद के बाद पुलिस अलर्ट, सीमाओं पर बढ़ी चौकसी, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च
Kotdwar News: बाबा स्कूल ड्रेस एवं मैचिंग सेंटर विवाद के बाद पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है, साथ ही इस मामले में दर्ज प्रकरणों में भी जांच तेज कर दी है.
कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर उपजे विवाद के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. स्थिति को नियंत्रण में रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च किया. साथ ही यूपी बॉर्डर समेत प्रमुख बैरियरों पर चौकसी बढ़ा दी गई है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल शहर में हालात सामान्य हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.
विवाद कोटद्वार नगर के पटेल मार्ग स्थित वकील अहमद की कपड़े की दुकान ‘बाबा स्कूल ड्रेस एवं मैचिंग सेंटर’ के नाम को लेकर सामने आया. इस मामले में पुलिस ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है. मंगलवार को भी पुलिस टीमों ने सनेह चौकी, चिल्लरखाल बैरियर और यूपी सीमा से सटे इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया. बाहरी राज्यों से आने-जाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.
एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
दर्ज मामलों में पुलिस ने तेज की जांच
अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL