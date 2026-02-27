गोरखपुर: होली से पहले एक्शन, 15 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त, 10 क्विंटल फफूंद लगी मिठाई नष्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: होली से पहले एक्शन, 15 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त, 10 क्विंटल फफूंद लगी मिठाई नष्ट

Gorakhpur News: होली से पहले एक्शन, 15 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त, 10 क्विंटल फफूंद लगी मिठाई नष्ट

Gorakhpur News in Hindi: होली के पहले गोरखपुर में खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 15 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया गया है. अन्य छापेमारी में 10 क्विंटल फफूंद लगी मिठाई भी नष्ट कराई गई.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Feb 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

गोरखपुर में होली के पहले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है, खाद्य विभाग की तीन टीमों ने छापेमारी करते हुए15 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया है. वहीं एक अन्य फैक्ट्री में छापेमारी कर 10 क्विंटल फफूंद लगी एक्सपायरी मिठाई (सोनपापड़ी) बरामद कर उसे नष्ट कराया है. खाद्य विभाग के अधिकारियों का आशंका है कि इन मिठाइयों को रिसाइकल कर फिर से बाजार में भेजने की तैयारी थी.

जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में तीन टीमें लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्ट्री और दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है. फूड विभाग की टीम ने गोरखपुर के हार्वर्ड बंदे के पास स्थित एक फैक्ट्री से 10 क्विंटल एक्सपायरी फफूंद लगी मिठाई बरामद की है. टीम ने से त्वरित कार्रवाई करते हुए नष्ट करा दिया है. 

रिसाइकल कर फिर से बाजार में सप्लाई की आशंका

अधिकारियों का आशंका है कि इसे रिसाइकल कर फिर से मिठाई तैयार कर बाजार में सप्लाई करने की तैयारी थी. इसके पहले ही फूड विभाग की छापेमारी में यह एक्सपायरी फफूंद लगी मिठाई (सोनपापड़ी) बरामद हो गई. टीम ने इसके अलावा कैंपियरगंज से 6 क्विंटल लड्डू बनाने की सामग्री, बूंदी, सूजी, मैदा को भी बरामद कर नष्ट कराया है.

10 क्विंटल फफूंद लगी मिठाई कराई नष्ट

गोरखपुर के सहायक आयुक्त खाद्य डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि राजघाट क्षेत्र के हार्वर्ड बंधा के पास एक फैक्ट्री से 10 क्विंटल फफूंदी लगी हुई एक्सपायरी सोनपापड़ी और लड्डू बनाने वाले बूंदी को बरामद कर उसे नष्ट कराया गया. यह वह माल है जो दुकानों से वापस आया है. आशंका है कि इसे पुन: इस्तेमाल कर इसकी बनी सामग्री बाजार में सप्लाई की जा सकती है. एक्सपायरी होने और फफूंद लगी होने की वजह से इस जांच के लिए नहीं भेजा गया है और सीधे नष्ट करा दिया गया है. 

15 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद

उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में  खोवा मंडी से 15 क्विंटल मिलावटी खोवा (मावा) को भी बरामद कर उसे नष्ट कराया गया. कैंपियरगंज क्षेत्र में मिठाई बनाने वाले लगभग 6 क्विंटल सामग्री को जब्त किया गया. उन्होंने बताया कि मिलावटी वस्तुओं के सेवन से फूड पॉइजनिंग के अलावा लीवर और किडनी पर भी गंभीर असर पड़ सकता है. इसके अलावा कई तरह की गम्भीर बीमारी हो सकती है.

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Holi 2026 Gorakhpur Food Department Raid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: होली से पहले एक्शन, 15 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त, 10 क्विंटल फफूंद लगी मिठाई नष्ट
गोरखपुर: होली से पहले एक्शन, 15 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त, 10 क्विंटल फफूंद लगी मिठाई नष्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने पर शंकराचार्य की पहली प्रतिक्रिया, 'हमको पता था कि...'
हाई कोर्ट से राहत पर मिलने पर शंकराचार्य की पहली प्रतिक्रिया, 'झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को 3 हफ्ते की मोहलत, गिरफ्तारी पर रोक, पूछताछ कर सकती है पुलिस
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को 3 हफ्ते की मोहलत, गिरफ्तारी पर रोक, पूछताछ कर सकती है पुलिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यह रोड मुसलमान के लिए नहीं है', दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 'हिंदू रक्षा दल' ने लिखी विवादित बात
'यह रोड मुसलमान के लिए नहीं है', दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 'हिंदू रक्षा दल' ने लिखी विवादित बात
Advertisement

वीडियोज

John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ?
Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को 3 हफ्ते की मोहलत, गिरफ्तारी पर रोक, पूछताछ कर सकती है पुलिस
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को 3 हफ्ते की मोहलत, गिरफ्तारी पर रोक, पूछताछ कर सकती है पुलिस
इंडिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा, जानें क्या कहा
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा
बॉलीवुड
मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना
मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
शिक्षा
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में बनाना है करियर, ये रहे कोर्स और जानें कितनी मिलती है सैलरी
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में बनाना है करियर, ये रहे कोर्स और जानें कितनी मिलती है सैलरी
ट्रेंडिंग
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget