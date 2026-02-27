'यह रोड मुसलमान के लिए नहीं है', दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 'हिंदू रक्षा दल' ने लिखी विवादित बात
Delhi Dehradun Expressway Slogan: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का एक वीडियो सामने आया था जिसमें लिखा गया था कि 'यह रोड मुसलमान के लिए नहीं है', अब इसकी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल ने ली है.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर लिखे गए एक आपत्तिजनक स्लोगन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में हाईवे की दीवारों और फ्लाईओवर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी हुई दिखाई दे रही है. स्लोगन में लिखा गया है, “यह रोड मुसलमान के लिए नहीं है.” इस मामले ने क्षेत्र में संवेदनशीलता बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
बताया जा रहा है कि यह मामला दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे के उस हिस्से का है जो एशिया के सबसे बड़े एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है. यह 12 किलोमीटर लंबा मार्ग राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से होकर गुजरता है. वायरल वीडियो में कुछ लोग दीवारों पर नारे लिखते नजर आ रहे हैं.
प्रशासन ने दीवार से हटाए आपत्तिजनक शब्द
मीडिया टीम ने वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के लिए मौके पर पहुंचकर पड़ताल की. हालांकि दीवारों पर लिखे गए शब्दों को बाद में मिटा दिया गया है, लेकिन उनके निशान अभी भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आपत्तिजनक शब्दों को हटाने की कार्रवाई की.
हिंदू रक्षा दल के के कार्यकर्ता ने ली जिम्मेदारी
इस पूरे मामले में हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी ली है. संगठन के कुछ सदस्यों का दावा है कि उनकी महिला विंग ने यह नारे लिखे थे. हालांकि प्रशासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है या नहीं.
अधिकारियों ने की अफवाहों से बचने की अपील
यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को क्षेत्र के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में सार्वजनिक संपत्ति पर इस तरह के आपत्तिजनक संदेश लिखे जाने से सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जांच की बात कही जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है.
