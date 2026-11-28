उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. लैंसडाउन क्षेत्र के कलवाड़ी के पास यात्रियों से भरी एक एक गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 200 से 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार वाहन में कुल 12 लोग सवार थे. पहाड़ी रास्ते से गुजरते समय अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया, जिसके बाद कार गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं। स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया.

वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है. सीएम धामी ने जिला प्रशासन को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

सीएम धामी ने एक्स पर लिखा-"पौड़ी गढ़वाल के कलवाड़ी, रिखणीखाल में हुए भीषण सड़क हादसे का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ.इस हृदयविदारक दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

जिला प्रशासन को तत्काल घटनास्थल पहुंचने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा-"जिला प्रशासन को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने तथा घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं. ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं."

वहीं रिखणीखाल में हुए हादसे पर लैंसडाउन के विधायक दलीप रावत ने दुख जताया है. विधायक ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा-"विकासखंड रिखणीखाल के ग्राम कलवाड़ी के नजदीक एक मैक्स वाहन के दुर्घटनाग्रस्त में कुछ लोगों के हताहत होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर से प्रार्थना है कि सब सकुशल हों."