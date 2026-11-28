उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैगिंग के मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 एमबीबीएस छात्रों को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. रैगिंग जुड़ा एक वीडियो 16 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद मामले की जांच की गई थी.

एंटी रैगिंग कमेटी की जांच में दोषी पाए गए इन छात्रों में 2025 बैच के 36 और 2026 बैच के दो छात्र शामिल हैं. छात्रों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही एक साल तक इन छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कोई संस्तुति नहीं की जाएगी.

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'प्रणाम महोदय' वीडियो से खुला मामला

16 नवंबर को सोशल मीडिया पर KGMU का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें जूनियर छात्र कतार में खड़े होकर अपने सीनियर छात्रों को 'प्रणाम महोदय' और 'प्रणाम मैडम' कहते दिखाई दे रहे थे. वीडियो सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए थे. एंटी रैगिंग कमेटी और चीफ प्रॉक्टर ने पूरे प्रकरण की जांच की.

जांच में सामने आया कि मामला केवल अभिवादन कराने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें रैगिंग से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल थीं. कमेटी ने 38 छात्रों को दोषी मानते हुए कार्रवाई की संस्तुति की. कार्रवाई के तहत निलंबित छात्र तीन महीने तक क्लास में शामिल नहीं हो सकेंगे. उन्हें हॉस्टल से निष्कासित करने के साथ ही इस अवधि में कैंपस से भी बाहर रहने का निर्देश दिया गया है.

दो जूनियर छात्र भी कार्रवाई के दायरे में

जांच में 2025 बैच के 36 छात्रों के अलावा 2026 बैच के दो छात्रों की भूमिका भी सामने आई. इन पर सीनियर छात्रों की रैगिंग में सहयोग करने का आरोप पाया गया. इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी 38 छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की.

KGMU के प्रवक्ता केके सिंह ने बताया कि रैगिंग की शिकायत मिलने के बाद एंटी रैगिंग कमेटी और चीफ प्रॉक्टर ने गंभीरता और निष्पक्षता से जांच की. इसमें 38 छात्र दोषी पाए गए हैं. सभी को तीन महीने के लिए निलंबित करने के साथ हॉस्टल से निष्कासित किया गया है. उन्होंने कहा कि कुलपति का स्पष्ट निर्देश है कि विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. किसी छात्र की पारिवारिक, सामाजिक, जातीय या धार्मिक पृष्ठभूमि कार्रवाई के आड़े नहीं आएगी.

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