कोटद्वार दुकान विवाद से जुड़े दीपक कुमार को जान से मारने की धमकी, वीडियो जारी कर किया ऐलान

उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी को मुस्लिम दुकानदार की दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद में सामने आए दीपक कुमार को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है. इस विवाद के बाद अब उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है. जिसके बाद उनका परिवार दहशत में है. पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है. मामले की जाँच की जा रही है.

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक अज्ञात शख्स ने दीपक कुमार को जान से मारने की धमकी दी है. आरोपी ने न केवल उनकी हत्या बल्कि बल्कि दीपक को मारने वाले को दो लाख रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की है.

सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी

इस धमकी के बाद पीड़ित दीपक कुमार और उनके परिजन दहशत में हैं. पीड़ित दीपक ने इस संबंध में कोटद्वार पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे वीडियो में खुलेआम उन्हें जान से मारने की बात कही जा रही है. वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा और दी गई धमकी से उनकी जान को गंभीर खतरा महसूस हो रहा है.

दीपक कुमार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और वीडियो जारी करने वाले की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए साइबर सेल की मदद भी ली जा रही है.

मामले की जाँच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने और किसी को इस तरह धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि समय रहते आरोपी तक पहुंचा जा सके.

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली विवादों को इस तरह धमकी और हिंसा की ओर ले जाना बेहद चिंताजनक है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर माहौल को शांत किया जाए.

