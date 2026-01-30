उत्तराखंड को बड़ी सफलता, एविएशन इकोसिस्टम में बना देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने एविएशन सेक्टर में एक और बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है. हैदराबाद स्थित बेगमपेट एयरपोर्ट पर 29 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित देश के प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट "WINGS INDIA 2026" में उत्तराखंड को "Best State for Promotion of Aviation & Ecosystem" के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह सम्मान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा प्रदान किया गया.

इस अवसर पर नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव आशीष चौहान, संजय टोलिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और देशभर के एविएशन सेक्टर से जुड़े गणमान्य उपस्थित रहे. उत्तराखंड को यह सम्मान राज्य की दूरदर्शी एविएशन नीति, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी और नवाचार आधारित पहलों के लिए दिया गया.

चारधाम यात्रा में हेली सेवाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने में उल्लेखनीय कार्य किया है. चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने में एविएशन सेक्टर की भूमिका को नई दिशा दी गई. केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए हेली सेवाओं का विस्तार, आधुनिक हेलीपोर्ट और हेलीपैड का निर्माण, यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं में हवाई संसाधनों के प्रभावी उपयोग ने उत्तराखंड को देशभर में अलग पहचान दिलाई है.

चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और सीमित समय में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन की सुविधा मिली, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई. इसके साथ ही उड़ान योजना के अंतर्गत एयर स्ट्रिप्स के उन्नयन, सीमांत क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी और हेली-टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी निर्णायक समिति ने विशेष रूप से सराहा.

सामूहिक मेहनत का परिणाम: सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान राज्य सरकार, एविएशन सेक्टर से जुड़े सभी हितधारकों और उत्तराखंड की जनता की सामूहिक मेहनत का परिणाम है. उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में चारधाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और तकनीक-समर्थ बनाने के साथ-साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी एविएशन और हेली-टूरिज्म हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

विकास के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में पर्यटन, निवेश, रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास के नए अवसर खोलेगा और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.