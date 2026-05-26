उत्तराखंड में ये कैसा मौसम! मैदानी इलाकों में झुलसा रही गर्मी, पहाड़ों में बारिश की संभावना

उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज दो तरह का देखने को मिल रहा है. एक ओर जहां मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम राहत देने वाला बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्य के मैदानी हिस्सों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का असर और तीव्र होगा.

देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. गर्मी के कारण लोगों को दिन के समय बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. तेज धूप और गर्म हवाएं (लू) जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं. विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है.

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पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना

दूसरी ओर, पहाड़ी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में मौसम कुछ हद तक राहत देने वाला है. यहां हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में प्री-मानसून गतिविधियां धीरे-धीरे सक्रिय हो रही हैं, जिसके चलते हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी बदलावों के कारण राज्य में यह मिला-जुला मौसम देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में गर्मी अपने चरम पर है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल और बारिश का असर दिख रहा है. आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है.

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह

गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को धूप से बचने के लिए कहा गया है. इसके अलावा, किसानों के लिए भी यह मौसम अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बारिश फसलों के लिए लाभदायक हो सकती है.

कुल मिलाकर, उत्तराखंड में मौसम फिलहाल दो अलग-अलग रूपों में नजर आ रहा है—मैदानों में गर्मी का कहर और पहाड़ों में राहत भरी फुहारें. आने वाले दिनों में मानसून की दस्तक के साथ मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे राज्य के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

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