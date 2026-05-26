हापुड़ की राधा कृष्ण मंदिर में खंडित मिलीं मूर्तियां, CCTV में कैद हुआ संदिग्ध, जांच शुरू

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक संवेदनशील खबर सामने आई है. यहां पिलखुवा कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गांधी कॉलोनी स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में मंगलवार सुबह भगवान राधा-कृष्ण की पवित्र मूर्ति खंडित अवस्था में मिली हैं. इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर खंडित हुई मूर्तियों की जांच पड़ताल की है.

जानकारी के अनुसार, पिलखुवा के गांधी कॉलोनी में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में देर रात मंदिर के पुजारी पंकज शर्मा जब मंदिर के कपाट बंद कर अपने घर गए थे, तब सभी मूर्तियां पूरी तरह सुरक्षित थीं. मंदिर के पुजारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 6 बजे जब पुजारी पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए.

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घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश

पुजारी पंकज शर्मा ने बताया कि मंदिर में राधा-कृष्ण की मूर्तियां खंडित थी. इसकी जानकारी जब उन्होंने कॉलोनी के लोगों को दी तो काफी संख्या में लोग मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए. घटना से नाराज लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई.

सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध

पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला, तो उसमें एक चौंकाने वाला मंजर दिखाई दिया. सीसीटीवी फुटेज में एक शरारती तत्व युवक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो अपने हाथ में लोहे की रॉड लेकर घूम रहा है. अंदेशा जताया जा रहा है कि इसी युवक ने लोहे की रॉड से मंदिर की मर्यादा को ठेस पहुंचाई और मूर्ति को खंडित किया. पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर युवक की शिनाख्त करने में जुटी है.

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