हर की पौड़ी विवाद: ओवैसी के बयान पर भड़के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश, AIMIM चीफ को दी नसीहत

उत्तराखंड स्थित हरिद्वार में प्रसिद्ध हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक को लेकर लगाए गए पोस्टर्स और बोर्ड पर विवाद गहराता जा रहा है. अब इस पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है. इस विवाद पर एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा इसे असंवैधानिक बताए जाने के बाद संत समाज ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है.



प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने ओवैसी के बयान को दोहरा मापदंड बताते हुए कहा कि जब बात हिंदू तीर्थों की मर्यादा की आती है, तभी संविधान की दुहाई दी जाती है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मक्का-मदीना या मस्जिदों में गैर-मुस्लिमों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है?

'तीर्थों की गरिमा, सुरक्षा और परंपराओं की रक्षा करना अधिकार'

महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने स्पष्ट किया कि हर की पौड़ी हिंदुओं का परम पवित्र तीर्थ है, जिसकी गरिमा, सुरक्षा और परंपराओं की रक्षा करना हिंदू समाज का अधिकार है. उन्होंने कहा कि यह कोई नया नियम नहीं, बल्कि 1916 के नगर पालिका उपनियमों और ब्रिटिश कालीन गजट में भी ऐसे प्रावधान मौजूद रहे हैं.

धार्मिक मामलों में राजनीति से बचने की नसीहत

प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने असदुद्दीन ओवैसी को धार्मिक मुद्दों पर राजनीति से बचने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि इस विषय को हिंदू-मुस्लिम चश्मे से देखना सामाजिक सौहार्द के लिए उचित नहीं है. आपको बता दें कि इस मामले पर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है.

उधर, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हर की पौड़ी विवाद पर बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि, अगर कोई मुस्लिम गंगा स्नान कर पवित्र होकर सनातन धर्म में आना चाहता हूं तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए. फिलहाल इस मामले पर बयानबाजी थमने का नहीं ले रही है.

