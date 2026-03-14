उत्तराखंड: गैस संकट के बीच कालाबाजारी पर एक्शन, 78 जगह छापेमारी, 4 के खिलाफ केस, 1 गिरफ्तार

प्रदेश में रसोई गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. राज्य भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 78 स्थानों पर छापेमारी की गई है. इस कार्रवाई में चार मुकदमे दर्ज किए गए हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर और अवैध रिफिलिंग से जुड़ा सामान भी जब्त किया गया है.

प्रमुख सचिव खाद्य ने अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक

इस संबंध में प्रमुख सचिव खाद्य एल फैनई ने भराड़ीसैंण से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारियों और तीनों प्रमुख ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की. बैठक में प्रदेश में एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई.

प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर रसोई गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

4 दिन तक व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा अभियान

बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि पिछले चार दिनों में पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान 460 स्थानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 78 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई.

छापों के दौरान 74 गैस सिलेंडर, एक कांटा (वजन मशीन) और दो अवैध रिफिलिंग किट बरामद कर जब्त किए गए हैं. जिलाधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी.

बैठक में ऑयल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने भी प्रदेश में गैस आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी दी.

अधिकारियों ने दी यह जानकारी

अधिकारियों ने बताया कि राज्य में घरेलू एलपीजी का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसी प्रकार की कमी नहीं है. कंपनियों के अधिकारी सभी जिलों में जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनी रहे.

अधिकारियों ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैल रही भ्रामक सूचनाओं के कारण लोगों में घबराहट की स्थिति बन रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में पैनिक बुकिंग की जा रही है. केवल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ही पिछले तीन से चार दिनों में करीब एक लाख गैस सिलेंडरों की बुकिंग दर्ज की गई है.

बैठक में सचिव खाद्य आनंद स्वरूप, अपर आयुक्त खाद्य पी. एस. पांगती, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि प्रदेश में रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.

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