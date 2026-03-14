केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दिए नए नाम! LPG की कमी के आरोपों पर पलटवार

उत्तर प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच सियासत तेज हो गई हैं. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के दुष्प्रचार की वजह से लोगों को भ्रम की स्थिति है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्षी दलों के दुष्प्रचार की वजह से गैस सिलेंडरों की बुकिंग बढ़ गई है. वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं. मौर्य ने कहा कि "मैंने कल से ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम बदला है- अफवाह गांधी और अफवाह यादव. ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं."

केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार

डिप्टी सीएम ने कहा कि जब वैश्विक संकट है ऐसे समय में एक जिम्मेदार राजनेता होने के नाते संदेश ऐसा देना चाहिए कि देश पर अगर कोई संकट है तो उसका हम सबकों मिलकर सामना करना चाहिए. संकट भी नहीं है. उसके बाद भी प्रतिदिन जो 50-55 लाख सिलेंडरों की बुकिंग होती थी वो अब इनके दुष्प्रचार की वजह से प्रतिदिन 75 लाख सिलेंडर बुकिंग तक हो गई है.

उन्होंने कहा कि ये दुष्प्रचार करना गंदा और घिनौना खेल है. इसकी मैं निंदा और भर्त्सना करता हूं. इस प्रकार की अफ़वाह बाजी से इन दोनों नेताओं को बाज आना चाहिए. गैस एजेंसी पर भीड़ इसलिए मिल रही है क्योंकि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं. न कोई कमी थी न है और ना होने पाएगी.

पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति मजबूत

मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति इतनी मज़बूत है कि उस ईरान के रास्ते से जहां चाहे क्रूड ऑयल या गैस के जहाज़ हो निकल नहीं पा रहे थे उनमें से एक परसों निकल चुका है दो आज निकल चुके हैं. हमारी विदेश नीति इतनी सशक्त है उसकी वजह से दुनिया के सामने जो भी संकट है उन हर संकट में भारत का झंडा बुलंद रहता है और बुलंद रहेगा.

बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार एलपीजी की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गैस की कोई कमी नहीं है तो गैस एजेंसी के सामने इतनी भीड़ क्या लगी हैं. वहीं राहुल गांधी ने भी गैस की कमी को लेकर चेतावनी दी थी.

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