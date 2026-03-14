HPCL के दो अफसरों की हत्या के बाद हटाए गए बदायूं SSP, अंकिता शर्मा का मिली जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के उप महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक मुख्य प्रबंधक हर्षित मिश्रा की हत्या के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. इस डबल मर्डर के बाद बदायूं के एसएसपी बृजेश सिंह को हटा दिया गया है. उनकी जगह अंकिता सिंह को एसएसपी बनाया गया है.

शुक्रवार को योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार एसपी समेत सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया. जिसमें बदायूं के एसएसपी बृजेश कुमार सिंह का नाम भी शामिल हैं. उन्हें पुलिस अधीक्षक लॉजिस्टिक पद लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है. उनके तबादले को एसपी सके अधिकारियों की हत्या के बाद एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है.

HPCL परिसर में घुसकर डबल मर्डर

बता दें कि 12 मार्च को बदायूं स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के डीजीएम सुधीर गुप्ता और मैनेजर हर्षित मिश्रा की प्लांट में घुसकर हत्या कर दी गई थी, जबकि ये परिसर बेहद सुरक्षा माना जाता है. हत्या का आरोप अजय प्रताप सिंह पर लगा जिसे कुछ दिन पहले ही ठेका कर्मी से हटाया गया था. आरोपी ने प्लांट में ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसके बाद हड़कंप मच गया था.

इस घटना के जानकारी मुंबई हेड ऑफ़िस से भी बदायूं एसएसपी को दी गई बावजूद इसके उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी. जिसके बाद ये मामला शासन तक पहुंच गया और विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ़्तार कर लिया था.

शुक्रवार को पुलिस जब आरोपी अजय प्रताप को हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद करने के लिए ले जा रही था तो आरोपी ने छिपे हुए लोडेड तमंचे से पुलिस की टीम पर ही फायर कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके दोनों पैरों में गोली मारकर घायल कर दिया. इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल ओमवीर भी घायल हो गया.

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