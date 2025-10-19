उत्तराखंड मना रहा 'रजत जयंती', राज्य के 25 साल पूरे होने पर क्या होगा खास? जानें

उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल हो चुके हैं और इस बार राज्य सरकार इसे रजत जयंती के रूप में मना रही है. इस अवसर पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया है. बता दें कि उत्तराखंड में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र होना है. विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच सकती हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है.

उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर होने जा रही रजत जयंती के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र रखा गया है. इस सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है. राष्ट्रपति द्वारा सदन को संबोधित किया जा सकता है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी रजत जयंती समारोह में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना के 25 साल हो रहे हैं पूरे

उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 साल पूरे करने जा रहा है, ऐसे में राज्य सरकार इसे रजत जयंती के रूप में मनाएगी. स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नवंबर में ही विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आहूत होना है, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है.

अब सत्र की गतिविधियों के निर्धारण के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है. जल्द ही विधानसभा सत्र की तिथि तय कर दी जाएगी. 2 दिन के सत्र में राज्य की अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा होगी.

राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद

वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी उनके कार्यक्रम तय नहीं हो पाए हैं. अधिकारियों के अनुसार, अगर बात करें तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर सहमति तो बन गई है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

विधानसभा सचिवालय विशेष सत्र की तैयारी में जुटा हुआ है. मकसद यह है कि क्योंकि प्रदेश की स्थापना रजत जयंती पर यह सत्र हो रहा है, वह भव्य होना चाहिए. विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण लगातार इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं.है और लगातार तैयारी पर निगरानी कर रही है.