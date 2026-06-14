Dehradun News: बैरागीवाला हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार

देहरादून में विकासनगर के बैरागीवाला गांव में खेत में पानी छोड़ने को लेकर चले विवाद ने खूनी रूप ले लिया. बीजेपी से जुड़े विनोद कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है.

विकासनगर के बैरागीवाला गांव में दोनों पक्षों के बीच खेत में पानी छोड़ने को लेकर कई दिनों से रंजिश चली आ रही थी. शनिवार को इस विवाद ने उग्र रूप ले लिया. आरोपी पक्ष ने विनोद कुमार, अशोक कुमार और राजेश कुमार पर धारदार हथियारों व लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल विनोद कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

UP: AIMIM अध्यक्ष शौकत अली ने अनिल राजभर को बताया मुस्लिम! कहा- 'अगर यकीन न हो तो DNA टेस्ट...'

30 से 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मृतक विनोद कुमार के भाई की तहरीर पर पुलिस ने रज्जाक, अमन, यूनूस, जावेद, इम्तियाज, शहबाज, शराफत अली, मासूम, आदिल, शमून, सलमान, इंतेजार समेत 30 से 40 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की.

4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस टीम ने रज्जाक, सलमान, जावेद और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है. शेष आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए और घायलों के बयान दर्ज किए. दून पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हत्या के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. भाजपा कार्यकर्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है. घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है, इसलिए प्रशासन सतर्क है.

प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे पानी के विवाद को मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस आगे की जांच में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका भी खंगाल रही है. इस मामले की निगरानी स्वयं एसएसपी देहरादून कर रहे हैं.

UP विधानसभा चुनाव 2027 में सपा-कांग्रेस गठबंधन लगभग तय, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बनी सहमति