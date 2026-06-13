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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: AIMIM अध्यक्ष शौकत अली ने अनिल राजभर को बताया मुस्लिम! कहा- 'अगर यकीन न हो तो DNA टेस्ट...'

UP: AIMIM अध्यक्ष शौकत अली ने अनिल राजभर को बताया मुस्लिम! कहा- 'अगर यकीन न हो तो DNA टेस्ट...'

UP Politics: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह का एएसआई सर्वे कराने की मांग की है. अब इस पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Jun 2026 08:44 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह का एएसआई सर्वे कराने की मांग की है. इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अनिल राजभर को 'मुस्लिम' बता दिया.

उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अनिल राजभर मुस्लिम हैं. अगर उन्हें यकीन नहीं हो तो वह अपना डीएनए टेस्ट करा लें, उन्हें पता चल जाएगा.

'लोगों के अकीदे में नहीं दे सकते दखल'

एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, "लोगों का अपना-अपना अकीदा होता है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं. मैं कई ऐसे ब्राह्मणों को जानता हूं, जो नास्तिक हैं और कई ऐसे हैं, जो मंदिरों में पुजारी हैं. इतना ही नहीं, मैं कई ऐसे मुस्लिम समुदाय से भी जुड़े लोगों को जानता हूं, जो नास्तिक हैं. किसी भी ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं. अब इन मामलों में हम क्या ही टिप्पणी कर सकते हैं. लोगों का अपना-अपना विश्वास होता है, उन्हें अपने विश्वास का पालन करने देना चाहिए. इससे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए."

इसके अलावा, उन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर एआईएमआईएम प्रमुख की आगामी यात्रा पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा की टिप्पणी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "दिनेश शर्मा को इतिहास का ज्ञान नहीं है. दिनेश शर्मा को पहले यह बताना चाहिए कि सैयद सालार मसूद गाजी के पिता का नाम क्या था? वो बहराइच कब आए थे? उन्हें इस बारे में मालूम नहीं होगा."

'इन्होंने RSS ऑफिस में लिखा जाने वाला इतिहास पढ़ा'

उन्होंने ये भी कहा, "इन लोगों ने आरएसएस के कार्यालय में लिखा जाने वाला इतिहास पढ़ा है. इन लोगों को किसी विषय वस्तु के बारे में ठोस जानकारी नहीं है. अगर होती, तो आज इस तरह की स्थिति पैदा ही नहीं होती. हम लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास की जानकारी नहीं जुटाई है."

'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के आधार पर कर रहे दावा'

शौकत अली ने आगे कहा, "अब ये लोग जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुल्क अखंड भारत का हिस्सा थे. अब ये लोग अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में पैदा हुए थे. अगर मान लेते हैं कि वो अफगानिस्तान में पैदा हुए थे, तो भी तो वो भारत का ही हिस्सा हुए."

Published at : 13 Jun 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
Anil Rajbhar UP NEWS AIMIM
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