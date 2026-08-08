लखनऊ में बच्चों से साफ कराई स्कूल की छत, प्रिंसिपल और टीचर सस्पेंड

राजधानी लखनऊ में बच्चों से स्कूल की छत साफ कराने का मामला सामने आया है. ये घटना मोहनलालगंज विकासखंड के ललूमर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापिका और सहायक अध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

दरअसल ललूमर गांव के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से स्कूल की छत की सफाई कराई जा रही थी. ग्रामीणों और अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों को बारिश के दौरान जर्जर छत पर सफाई के लिए भेजा गया. जबकि छत के ऊपर से बिजली के तार भी गुजर रहे हैं. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बच्चे स्कूल की छत पर सफ़ाई करते देखे जा सकते हैं.

प्रधानाचार्य समेत दो शिक्षक निलंबित

इस घटना के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं. स्कूल की लापरवाही से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. वहीं ये मामला सामने आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) विपिन कुमार ने प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्वेता त्रिपाठी और सहायक अध्यापिका शगुनता रानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

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निलंबन के बाद दोनों शिक्षिकाओं को प्राथमिक विद्यालय रानीखेड़ा देवती से संबद्ध किया गया है. मामले की विस्तृत जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है.

बीएसए की ओर से जारी आदेश में जांच अधिकारी को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना

इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने भी सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बच्चों के छत साफ करने का वीडियो साझा करते हुए सरकारी दावों और जमीनी हकीकत पर सवाल उठाए. AAP ने आरोप लगाया कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है. हालांकि, शिक्षा विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षिकाओं को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है.

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