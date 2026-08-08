पंचतत्व में विलीन हुए BSP विधायक उमा शंकर, फूट-फूटकर पर रोए योगी के मंत्री

उत्तर प्रदेश के बलिया की रसड़ा सीट से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे उमा शंकर सिंह का निधन हो गया. इस बीच बलिया में उमा शंकर सिंह के अन्तेयष्टि स्थल पर बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह फूट-फूट कर रोते हुए नजर आए.

इस दौरान बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अमेरिका तक बसपा विधायक उमा शंकर के इलाज में अपनी पूरी भूमिका निभाई. प्रधानमंत्री मोदी और PMO कार्यालय भी उमा शंकर सिंह के संपर्क में रहा कि उनका कैसे बेहतर इलाज हो."

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मायावती के बयान पर क्या बोले मंत्री?

दिनेश प्रताप सिंह ने मायावती के बयान पर कहा, "उनके बयान में सिर्फ धन्यवाद का भाव था. मगर उमा शंकर सिंह के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अमेरिका तक इलाज कराने में अपनी पूरी भूमिका निभाई.

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पूरी संवेदनाएं उमा शंकर सिंह के साथ थी. उनका पूरा PMO कार्यालय उमा शंकर सिंह के संपर्क में रहा कि उनका कैसे बेहतर इलाज हो सके." उन्होंने आगे कहा कि उमा शंकर का छोटा बेटा एक दिन बड़ा उमा शंकर बनेगा.

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सिर्फ एक मायावती के प्रति धन्यवाद का भाव है, लेकिन आप सिर्फ मायावती तक उमा शंकर सिंह को एक सीमा में नही बांध सकते है. उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के कोई ऐसा दल नही है जो दुखी न हो. दलीय सीमा को लांघकर सभी की संवेदनाएं उनके परिवार को मिली हैं. एक दिन उनका छोटा बेटा बड़ा उमा शंकर बनेगा.

पंचतत्व में विलीन हुए उमा शंकर सिंह

शिवरामपुर गंगा घाट पर बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ. अन्तेयष्टि स्थल पर बीजेपी सरकार में मंत्री और बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के रिश्तेदार दिनेश प्रताप सिंह फूट-फूटकर रो दिए. बता दें कि उमा शंकर सिंह का कैंसर की बीमारी के चलते निधन हो गया. उनकी मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है.

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