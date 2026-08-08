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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'प्रयागराज WOW, झारखंड छी', राहुल गांधी के विरोध में लगे पोस्टर

'प्रयागराज WOW, झारखंड छी', राहुल गांधी के विरोध में लगे पोस्टर

UP Politics: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राहुल गांधी सियासत में नफा कमाने की कोशिश नाकाफी साबित होगी.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 08 Aug 2026 09:29 AM (IST)
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संगम सिटी प्रयागराज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे पर पूर्व पोस्टर वार शुरू हो गया है, पूरे शहर में राहुल गांधी के खिलाफ तरह-तरह पोस्टर्स लगाए गए हैं. इन पोस्टर्स में राहुल गांधी पर तंज कसा गया है, वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर प्रयागराज दौरे के पूर्व सियासी हमला बोला है.

दरअसल, संगम नगरी प्रयागराज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे से पूर्व सियासी पोस्टर वार शुरू हो गया है. शहर के कई इलाकों में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए हैं, जिनमें राहुल गांधी पर तंज कसा गया है और झारखंड को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछे गए हैं. राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से पूर्व पोस्टर वार से प्रयागराज का सियासी माहौल गरमा गया है.

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राहुल गांधी पर कसा गया तंज

प्रयागराज में लगे इन पोस्टर में लिखा ‘NEET पर HYPOCRISY की भी सीमा होती है!’पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा ‘प्रयागराज WOW',जबकि पोस्टर में लगी दूसरी तस्वीर में 'झारखंड छी...' लिखा गया है. इसी तरह एक और पोस्टर प्रयागराज में लगा है जिनमें लिखा है, 'कब आओगे मेरे राहुल? तुम्हें झारखंड बुलाता है.'

'राहुल गांधी की सियासत में नफा कमाने की कोशिश होगी नाकाम'

वहीं, राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राहुल गांधी सियासत में नफा कमाने की कोशिश नाकाफी साबित होगी. उन्होंने दावा किया कि, उत्तर प्रदेश में छात्रों की समास्याओं का समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है.

राहुल गांधी के मुगालते में नहीं आने वाला युवा- बीजेपी

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आज उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, सरकारी क्षेत्र में 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी. कौशल विकास के साथ युवाओं को जोड़ने का काम बीजेपी सरकार ने किया है. उत्तर प्रदेश को आज निवेश का केंद्र बनाया है, उत्तर प्रदेश में आज छात्र और नौजवान से भरे पड़े हैं. युवा राहुल गांधी के मुगालते में नहीं आने वाले हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि वे अपने दादा फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र पर फूल जरूर चढ़ाएं.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
UP NEWS RAHUL GANDHI UP POLITICS PRAYAGRAJ NEWS
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