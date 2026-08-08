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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में अनोखी कांवड़, आंखों पर पट्टी बांधकर 180km की यात्रा

मुजफ्फरनगर में अनोखी कांवड़, आंखों पर पट्टी बांधकर 180km की यात्रा

Kanwar Yatra 2026: मुज़फ्फरनगर में एक अनोखी कांवड़ दिखाई दी, जहां बागपत के रहने वाले सुनील आंखों पर पट्टी बांधकर गंगाजल लेकर आगे बढ़ते नजर आए. उनके साथ एक गाय भी यात्रा में शामिल है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 08 Aug 2026 09:22 AM (IST)
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सावन माह की कांवड़ यात्रा चल रही है. ऐसे में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों के लिए कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं. इनमें कई अनोखी और बेहद भव्य कांवड़ भी देखने को मिल रही है. शिवभक्तों की ऐसी आस्था हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. इसी क्रम में मुज़फ़्फ़रनगर में एक अलग कांवड़ देखने को मिली जहां बागपत के सुनील आंखों पर पट्टी बांधकर कावड़ ले जाते दिखाई दिए. 

बागपत जिले के शाहपुर बड़ौली गांव निवासी शिवभक्त सुनील अपनी टोली के साथ हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर करीब 180 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पर निकले हैं. उनका कहना है कि 4 अगस्त की रात गंगाजल उठाने के साथ ही उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, जिसे वह 11 अगस्त को शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद ही खोलेंगे.

आंखों पर पट्टी बांधकर कांवड़ यात्रा

शिवभक्त सुनील अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर साथियों के साथ गंगाजल लेकर आगे बढ़ रहे हैं. उनके साथ एक गाय भी यात्रा में शामिल है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. शिवभक्त का कहना है कि वह गौ माता की रक्षा, गौ हत्या पर रोक और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर यह यात्रा कर रहे हैं.

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सुनील का कहना है कि आंखों पर पट्टी बांधने का उद्देश्य यह संदेश देना है कि समाज गौ माता पर हो रहे अत्याचारों को अनदेखा न करे. उनका कहना है कि वह सरकार से गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाने और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. कांवड़ यात्रा में उनके साथ चल रही गाय भी राहगीरों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. 

मेरठ में सीएम योगी करेंगे पुष्पवर्षा

बता दें कि हर साल हरिद्वार से लाखों श्रद्धालु गंगाजल लेकर मुज़फ़्फ़रनगर से होते हुए गुजरते हैं, प्रशासन की ओर से इनकी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए भी ख़ास तैयारी की जाती है. यूपी में इन कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है. आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में कांवड़ियों को फूलों से स्वागत करेंगे. इसके लिए यात्रा मार्ग पर बड़ा सा मंच लगाया गया है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News Meerut News Kanwar Yatra 2026
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